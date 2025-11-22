27
عربي-دولي
كولومبيا تضبط أكبر شحنة كوكايين منذ عقد
Lebanon 24
22-11-2025
|
11:53
أعلنت السلطات الكولومبية، الجمعة، ضبط 14 طنًا من الكوكايين في ميناء بوينافينتورا على
المحيط الهادئ
، في ما وصفته
وزارة الدفاع
بـ"ضربة تاريخية ضد تهريب المخدرات"، لتكون أكبر عملية مصادرة للكوكايين منذ نحو عشر سنوات.
وأوضحت الوزارة أن المخدرات خُبّئت داخل مستودع في عشرات الأكياس وزن الواحد منها 110 أرطال، وكانت مموّهة داخل خليط من الجبس، مشيرة إلى أن فريقًا من الكلاب البوليسية ساعد في كشف الشحنة، التي تعادل نحو 35 مليون جرعة وتقدّر قيمتها بأكثر من 388 مليون دولار.
الرئيس
غوستافو بيترو
أكد أن العملية "أكبر ضبط للشرطة الكولومبية خلال العقد الماضي" وتمت من دون سقوط قتلى، في وقت تشهد علاقة بوغوتا وواشنطن توترًا بعد فرض
البيت الأبيض
عقوبات مالية على
بيترو
وإخراج
كولومبيا
من قائمة الحلفاء في "الحرب على المخدرات"، رغم تأكيد الرئيس الكولومبي أن بلاده تسجّل أرقامًا قياسية في ضبط الكوكايين خلال سنوات حكمه. (cbs)
