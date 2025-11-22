كولومبيا تضبط أكبر شحنة كوكايين منذ عقد

Advertisement

وأوضحت الوزارة أن المخدرات خُبّئت داخل مستودع في عشرات الأكياس وزن الواحد منها 110 أرطال، وكانت مموّهة داخل خليط من الجبس، مشيرة إلى أن فريقًا من الكلاب البوليسية ساعد في كشف الشحنة، التي تعادل نحو 35 مليون جرعة وتقدّر قيمتها بأكثر من 388 مليون دولار.الرئيس أكد أن العملية "أكبر ضبط للشرطة الكولومبية خلال العقد الماضي" وتمت من دون سقوط قتلى، في وقت تشهد علاقة بوغوتا وواشنطن توترًا بعد فرض عقوبات مالية على وإخراج من قائمة الحلفاء في "الحرب على المخدرات"، رغم تأكيد الرئيس الكولومبي أن بلاده تسجّل أرقامًا قياسية في ضبط الكوكايين خلال سنوات حكمه. (cbs)