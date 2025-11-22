Advertisement

عربي-دولي

كولومبيا تضبط أكبر شحنة كوكايين منذ عقد

Lebanon 24
22-11-2025 | 11:53
A-
A+
Doc-P-1445526-638994347190101606.png
Doc-P-1445526-638994347190101606.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت السلطات الكولومبية، الجمعة، ضبط 14 طنًا من الكوكايين في ميناء بوينافينتورا على المحيط الهادئ، في ما وصفته وزارة الدفاع بـ"ضربة تاريخية ضد تهريب المخدرات"، لتكون أكبر عملية مصادرة للكوكايين منذ نحو عشر سنوات.
Advertisement

وأوضحت الوزارة أن المخدرات خُبّئت داخل مستودع في عشرات الأكياس وزن الواحد منها 110 أرطال، وكانت مموّهة داخل خليط من الجبس، مشيرة إلى أن فريقًا من الكلاب البوليسية ساعد في كشف الشحنة، التي تعادل نحو 35 مليون جرعة وتقدّر قيمتها بأكثر من 388 مليون دولار.
لقطة شاشة لكلب بوليسي 2025-11-22-104929.png

الرئيس غوستافو بيترو أكد أن العملية "أكبر ضبط للشرطة الكولومبية خلال العقد الماضي" وتمت من دون سقوط قتلى، في وقت تشهد علاقة بوغوتا وواشنطن توترًا بعد فرض البيت الأبيض عقوبات مالية على بيترو وإخراج كولومبيا من قائمة الحلفاء في "الحرب على المخدرات"، رغم تأكيد الرئيس الكولومبي أن بلاده تسجّل أرقامًا قياسية في ضبط الكوكايين خلال سنوات حكمه. (cbs)
مواضيع ذات صلة
اعتراض شحنة كوكايين هائلة في الكاريبي
lebanon 24
23/11/2025 11:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرية الأمن الداخلي السوري تضبط في منطقة "القصير" شحنة صواريخ "كورنيت" معدّة للتهريب خارج البلاد في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوعين (سكاي نيوز)
lebanon 24
23/11/2025 11:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو يطلق أكبر مناوراته البرية في أوروبا منذ الحرب الباردة
lebanon 24
23/11/2025 11:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: ترامب سيعلن عن فرض رسوم جمركية كبيرة على كولومبيا خلال الساعات المقبلة
lebanon 24
23/11/2025 11:45:13 Lebanon 24 Lebanon 24

المحيط الهادئ

غوستافو بيترو

البيت الأبيض

وزارة الدفاع

بيت الأب

غوستافو

فينتورا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24