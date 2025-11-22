27
فيضانات ألبانيا تحاصر قرى وتغمر الأراضي الزراعية.. ومصرع امرأة مسنّة (صور)
Lebanon 24
22-11-2025
|
12:12
A-
A+
قالت الشرطة في
ألبانيا
إن امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا لقيت حتفها بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات واسعة في عدد من المناطق، خصوصًا في الجنوب والشرق.
وعُثر على جثة المرأة في بلدية ديفول جنوب شرقي البلاد بعد انحسار المياه، بعدما أبلغ ابنها عن اختفائها، مرجّحةً أن تكون التيارات القوية قد جرفتها.
ولا تزال الأوضاع صعبة في عدد من القرى الريفية، بينها قرية دوشار في الجنوب حيث تقطّعت السبل بنحو 30 عائلة بسبب انقطاع الطرق. كما أدت الفيضانات إلى فيضان نهري فيوسا وسيمان وغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتضرّر واسع في المحاصيل، في وقت تتأهّب فرق الحماية المدنية لاحتمال تفاقم الأوضاع مع توقع مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.
