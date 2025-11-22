Advertisement

عربي-دولي

فيضانات ألبانيا تحاصر قرى وتغمر الأراضي الزراعية.. ومصرع امرأة مسنّة (صور)

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:12
قالت الشرطة في ألبانيا إن امرأة تبلغ من العمر 76 عامًا لقيت حتفها بعد أيام من الأمطار الغزيرة التي تسببت بفيضانات واسعة في عدد من المناطق، خصوصًا في الجنوب والشرق.
Albania hit by severe floods – DTT-NET

وعُثر على جثة المرأة في بلدية ديفول جنوب شرقي البلاد بعد انحسار المياه، بعدما أبلغ ابنها عن اختفائها، مرجّحةً أن تكون التيارات القوية قد جرفتها.
One dead after days of torrential rain brings flooding across large swaths of Albania | AP News

ولا تزال الأوضاع صعبة في عدد من القرى الريفية، بينها قرية دوشار في الجنوب حيث تقطّعت السبل بنحو 30 عائلة بسبب انقطاع الطرق. كما أدت الفيضانات إلى فيضان نهري فيوسا وسيمان وغمر مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وتضرّر واسع في المحاصيل، في وقت تتأهّب فرق الحماية المدنية لاحتمال تفاقم الأوضاع مع توقع مزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.
One dead after days of torrential rain brings flooding across large swaths of Albania | AP News
