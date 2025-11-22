Advertisement

عربي-دولي

غياب روسي عن محادثات جنيف

Lebanon 24
22-11-2025 | 12:35
أكد مسؤول أميركي لرويترز "أن جنيف ستستضيف غدا مباحثات بشأن السلام بأوكرانيا".
واشار الى "أن ويتكوف وروبيو سيشاركان بمحادثات جنيف بشأن أوكرانيا".
وأفاد بان "روسيا لن تحضر محادثات جنيف بشأن أوكرانيا".
أضاف "نعتزم عقد اجتماعات مع روسيا قريبا".
 
مبعوث ترامب ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سيشاركان في محادثات جنيف بشأن أوكرانيا (رويترز)
