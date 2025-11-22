غياب روسي عن محادثات جنيف

Advertisement

أكد مسؤول أميركي لرويترز "أن ستستضيف غدا مباحثات بشأن السلام بأوكرانيا".واشار الى "أن ويتكوف وروبيو سيشاركان بمحادثات جنيف بشأن ".وأفاد بان " لن تحضر محادثات جنيف بشأن أوكرانيا".أضاف "نعتزم عقد اجتماعات مع روسيا قريبا".