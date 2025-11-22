بعد أيام فقط من هجوم مماثل.. اختطاف مئات التلاميذ في نيجيريا يهز الرأي العام

Advertisement

حتى الآن، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن العملية، في حين تشير السلطات إلى أنّ فرقًا تكتيكية وصيادين محليين يشاركون في عمليات البحث في محاولة لإنقاذ الأطفال والمعلمين. ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام فقط من هجوم آخر استهدف مدرسة داخلية في ولاية كيبي، حيث خُطفت 25 فتاة وقُتلت موظفة في المدرسة، وسط استمرار البحث عن الفتيات.الهجوم يعيد إلى الواجهة تصاعد العنف ضد ومؤسساتهم في نيجيريا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى تصنيف البلاد "دولة تثير قلقًا خاصًا" في ملف الحريات ، فيما تواصل الحكومة النيجيرية نفي اتهامات الاضطهاد الممنهج. وعلى وقع هذه الأحداث، نظّم السفير الأميركي لدى مايك والتز فعالية خاصة حذّر خلالها من أنّ ما يتعرّض له المسيحيون في نيجيريا يرقى إلى "إبادة جماعية متستّرة بغطاء الفوضى"، بمشاركة نجمة الراب نيكي ميناج التي دعت إلى حماية الحرية الدينية للجميع. (فوكس نيوز)