بعد أيام فقط من هجوم مماثل.. اختطاف مئات التلاميذ في نيجيريا يهز الرأي العام
Lebanon 24
22-11-2025
|
13:05
A-
A+
هزّت نيجيريا فاجعة جديدة بعد اختطاف 303 تلميذًا و12 معلّمًا من مدرسة "سانت ماري" الكاثوليكية في ولاية النيجر، في واحد من أضخم الهجمات التي تستهدف المدارس في البلاد. وكانت الحصيلة الأولية قد تحدّثت عن خطف نحو 52 طفلًا، قبل أن يتّضح بعد عمليات إحصاء وتحقّق أنّ العدد النهائي للمختطفين بلغ 315 شخصًا من الجنسين، تتراوح أعمار التلاميذ بين 10 و18 عامًا، بحسب ما أكّده القس بولس داوا يوحنا، رئيس فرع الجمعية
المسيحية
النيجيرية في الولاية، الذي زار المدرسة بعد الهجوم.
حتى الآن، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن العملية، في حين تشير السلطات إلى أنّ فرقًا تكتيكية وصيادين محليين يشاركون في عمليات البحث في محاولة لإنقاذ الأطفال والمعلمين. ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام فقط من هجوم آخر استهدف مدرسة داخلية في ولاية كيبي، حيث خُطفت 25 فتاة وقُتلت موظفة في المدرسة، وسط استمرار البحث عن الفتيات.
الهجوم يعيد إلى الواجهة تصاعد العنف ضد
المسيحيين
ومؤسساتهم في نيجيريا، وهو ما دفع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في وقت سابق إلى تصنيف البلاد "دولة تثير قلقًا خاصًا" في ملف الحريات
الدينية
، فيما تواصل الحكومة النيجيرية نفي اتهامات الاضطهاد الممنهج. وعلى وقع هذه الأحداث، نظّم السفير الأميركي لدى
الأمم المتحدة
مايك والتز فعالية خاصة حذّر خلالها من أنّ ما يتعرّض له المسيحيون في نيجيريا يرقى إلى "إبادة جماعية متستّرة بغطاء الفوضى"، بمشاركة نجمة الراب نيكي ميناج التي دعت إلى حماية الحرية الدينية للجميع. (فوكس نيوز)
