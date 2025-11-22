بسبب ملفات "إبستين"… استقالة غرين تشعل اشتباكًا مفتوحًا بين ترامب وحركة "ماغا"

27
أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور
غرين
استقالتها من مقعدها في
الكونغرس
اعتباراً من 5 كانون الثاني 2026، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية الأميركية وأعادت تسليط الضوء على الانقسام داخل حركة "ماغا" الداعمة لدونالد
ترامب
.
وقالت غرين في بيان إن قرارها جاء بعد شعورها بأنها "أُزيحت جانباً" داخل ما وصفته بـ"شركة ماغا"، معتبرة أن ما تتعرض له يطال "
الأميركيين
العاديين" أيضاً.
وجاء إعلانها بعد أسبوع من تصريحات لترامب قال فيها إنه "سئم" من انتقاداتها، قبل أن يسحب دعمه لها ويصفها لاحقاً عبر "تروث سوشيال" بأنها "خائنة"، زاعماً أنها انسحبت بسبب تراجع أرقامها في استطلاعات الرأي وعدم رغبتها بخوض معركة تمهيدية صعبة.
وكانت غرين قد دخلت الكونغرس عام 2020 بدعم مباشر من ترامب، قبل أن تتوسع الخلافات بينهما خلال الأشهر الماضية. وتشير تقارير بينها "الغارديان" إلى تناقضات بين الطرفين حول ملفات أبرزها نشر وثائق مرتبطة بجيفري إبستين، وموقف ترامب من الحرب في غزة، وتمديد برنامج "أوباماكير"، إضافة إلى تساؤلات داخل قاعدة "ماغا" حول مدى تمسّك ترامب بخط "أميركا أولاً".
وبحسب قانون ولاية
جورجيا
، سيعلن الحاكم
الجمهوري
براين كيمب انتخابات خاصة لملء المقعد في 2026. ويُعدّ هذا الدائرة من أكثر المناطق الجمهورية ثباتاً، إذ فازت بها غرين العام الماضي بفارق 29 نقطة.
