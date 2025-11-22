Advertisement

عربي-دولي

بسبب ملفات "إبستين"… استقالة غرين تشعل اشتباكًا مفتوحًا بين ترامب وحركة "ماغا"

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:16
A-
A+
Doc-P-1445558-638994394386127400.jpg
Doc-P-1445558-638994394386127400.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين استقالتها من مقعدها في الكونغرس اعتباراً من 5 كانون الثاني 2026، في خطوة فاجأت الأوساط السياسية الأميركية وأعادت تسليط الضوء على الانقسام داخل حركة "ماغا" الداعمة لدونالد ترامب.
Advertisement
 وقالت غرين في بيان إن قرارها جاء بعد شعورها بأنها "أُزيحت جانباً" داخل ما وصفته بـ"شركة ماغا"، معتبرة أن ما تتعرض له يطال "الأميركيين العاديين" أيضاً.

وجاء إعلانها بعد أسبوع من تصريحات لترامب قال فيها إنه "سئم" من انتقاداتها، قبل أن يسحب دعمه لها ويصفها لاحقاً عبر "تروث سوشيال" بأنها "خائنة"، زاعماً أنها انسحبت بسبب تراجع أرقامها في استطلاعات الرأي وعدم رغبتها بخوض معركة تمهيدية صعبة.

وكانت غرين قد دخلت الكونغرس عام 2020 بدعم مباشر من ترامب، قبل أن تتوسع الخلافات بينهما خلال الأشهر الماضية. وتشير تقارير بينها "الغارديان" إلى تناقضات بين الطرفين حول ملفات أبرزها نشر وثائق مرتبطة بجيفري إبستين، وموقف ترامب من الحرب في غزة، وتمديد برنامج "أوباماكير"، إضافة إلى تساؤلات داخل قاعدة "ماغا" حول مدى تمسّك ترامب بخط "أميركا أولاً".

وبحسب قانون ولاية جورجيا، سيعلن الحاكم الجمهوري براين كيمب انتخابات خاصة لملء المقعد في 2026. ويُعدّ هذا الدائرة من أكثر المناطق الجمهورية ثباتاً، إذ فازت بها غرين العام الماضي بفارق 29 نقطة.
 
مواضيع ذات صلة
مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون للإفراج عن ملفات "إبستين"
lebanon 24
23/11/2025 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب الرسائل الإلكترونية الخاصة بملف "إبستين".. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد قناة "بي بي سي"
lebanon 24
23/11/2025 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"إستقالة" في "المستقبل"
lebanon 24
23/11/2025 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"العدالة والسينما": حوار مفتوح بين القانون والفن في لبنان
lebanon 24
23/11/2025 11:45:52 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الأميركيين

الكونغرس

الجمهوري

جمهورية

دونالد

جورجيا

أوباما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24