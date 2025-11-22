Advertisement

عربي-دولي

ضربة نوعيّة في دونيتسك.. تدمير مركز روسي نادر للقيادة والسيطرة الجوّية

Lebanon 24
22-11-2025 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1445566-638994415830221306.png
Doc-P-1445566-638994415830221306.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّن حرس الحدود الأوكراني من تدمير معدّات عسكرية روسية نادرة في منطقة دونيتسك، بعد استهداف مركز الاستطلاع والتحكم المتنقل من طراز PPRU-1 "Ovod-M-SV" بضربة دقيقة نفّذتها طائرة مسيّرة انتحارية من نوع FPV.
Advertisement

وبحسب المعطيات الميدانية، نفّذ الطيّار الذي يحمل إشارة النداء "Voyage"من وحدة "فينكس" المهمة على عمقٍ كبير خلف خطوط القوات الروسية، حيث رصد حركة الآلية المستهدفة، وعدّل مسار المسيّرة نحوها قبل إصابتها مباشرةً وتدميرها.

يُعدّ نظام PPRU-1 Ovod-M-SV مركز قيادة وسيطرة متنقلاً لوحدات الدفاع الجوي التكتيكي، طُوّر في أواخر السبعينيات على أساس ناقلة الجنود المدرّعة السوفيتية MT-LBU، ويستخدم لتنسيق نيران منظومات مثل "شيلكا" ZU-23-4، و"تونغوسكا" 2S6، و"ستريلا-10". ويصل مدى كشف الأهداف لديه إلى نحو 40 كيلومتراً، مع القدرة على تتبّع ما يصل إلى 99 هدفاً في آن واحد.

تدمير هذا النوع من المراكز يُعدّ ضربة مؤلمة لقدرات القيادة والسيطرة في شبكات الدفاع الجوي الروسية عند خط الجبهة، إذ يحرم الوحدات المنتشرة من عقدة تنسيق أساسية بين الرادارات ووسائط النيران.
مواضيع ذات صلة
وكالة تاس: القوات الروسية دمرت 8 مراكز تحكم بالمسيّرات و3 مركبات للقوات الأوكرانية في دونيتسك
lebanon 24
23/11/2025 11:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدتين في دونيتسك وزابوريجيا
lebanon 24
23/11/2025 11:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام روسي: الدفاعات الجوية دمرت 100 مسيرة أوكرانية خلال الليل
lebanon 24
23/11/2025 11:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: الدفاعات الجوية دمرت 130 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال ساعات الليل
lebanon 24
23/11/2025 11:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

منطقة دونيتسك

الاستطلاع

الجبهة

الروس

جوي ✊

فينكس

ساسي

تونغ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24