ضربة نوعيّة في دونيتسك.. تدمير مركز روسي نادر للقيادة والسيطرة الجوّية

وبحسب المعطيات الميدانية، نفّذ الطيّار الذي يحمل إشارة النداء "Voyage"من وحدة " " المهمة على عمقٍ كبير خلف خطوط القوات الروسية، حيث رصد حركة الآلية المستهدفة، وعدّل مسار المسيّرة نحوها قبل إصابتها مباشرةً وتدميرها.يُعدّ نظام PPRU-1 Ovod-M-SV مركز قيادة وسيطرة متنقلاً لوحدات الدفاع الجوي التكتيكي، طُوّر في أواخر السبعينيات على أساس ناقلة الجنود المدرّعة السوفيتية MT-LBU، ويستخدم لتنسيق نيران منظومات مثل "شيلكا" ZU-23-4، و"تونغوسكا" 2S6، و"ستريلا-10". ويصل مدى كشف الأهداف لديه إلى نحو 40 كيلومتراً، مع القدرة على تتبّع ما يصل إلى 99 هدفاً في آن واحد.تدمير هذا النوع من المراكز يُعدّ ضربة مؤلمة لقدرات القيادة والسيطرة في شبكات الدفاع الجوي الروسية عند خط ، إذ يحرم الوحدات المنتشرة من عقدة تنسيق أساسية بين الرادارات ووسائط النيران.