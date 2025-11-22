Advertisement

عربي-دولي

طهران حصلت على "كنز" من داخل إسرائيل.. مسؤول إيراني يكشف

Lebanon 24
22-11-2025 | 15:39
A-
A+
Doc-P-1445602-638994482088626412.png
Doc-P-1445602-638994482088626412.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب إن "النظام الاسرائيلي اعترف علنًا بوقوع اختراقات أمنية عميقة"، بعد الإعلان عن اعتقال ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي بتهمة نقل وثائق نووية وعسكرية سرية إلى طهران، معتبراً أن ما يجري "يعكس قدرة الأمة الإيرانية وأجهزتها العسكرية والاستخباراتية والأمنية".
Advertisement

الخطيب، الذي كان يتحدث خلال زيارة إلى إقليم كهجيلويه وبوير أحمد، ربط بين هذه التطورات وبين المواجهة العسكرية التي استمرت 12 يومًا في حزيران 2025، عقب الهجوم الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية ومشاركة الولايات المتحدة في قصف ثلاثة مواقع نووية. ورأى أن تلك الحرب كشفت "نقاط ضعف عميقة" في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأدّت إلى "تراجع مكانة النظام وشعبيته وهيبته" على المستوى الدولي، رغم الثمن البشري الذي دفعته إيران بعد مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم قادة عسكريون وعلماء نوويون.

وفي الداخل الإسرائيلي، تتوالى تقارير إعلامية عن ملفات تجسس لصالح إيران. فقد كشفت القناة 15 عن تسلل إيراني إلى منشآت عسكرية حساسة، من بينها قاعدة هاتسريم الجوية، فيما وصف المكتب العسكري في القناة 14 حجم الاختراق بأنه "غير مسبوق ومذهل"، مع إشارة مراسلها الأمني إلى أن وتيرة اعتقال إسرائيليين بتهمة التجسس لطهران "لا تصدَّق".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" تحدثت عن محاكمة الشاب رافائيل رؤوفيني (22 عامًا) من بئر السبع، المتهم بالتواصل مع وسيط إيراني عبر "تلغرام" وتسليم معلومات حساسة عن قاعدته مقابل المال، مع تعهّد بإبلاغ جهة الاتصال إذا رفعت القاعدة مستوى تأهبها. كما أوردت تقارير عن ملف آخر يخص شمعون أزارزار (27 عامًا) المتهم بنقل صور وإحداثيات لمواقع عسكرية، مستغلاً صديقته الجندية في الاحتياط، وقضية ثالثة تخص يوسف عين إيلي (23 عامًا) من طبريا، الذي يُشتبه بأنه جمع معلومات عن فنادق وجنود ومسؤولين لصالح الاستخبارات الإيرانية مقابل آلاف الشواقل، في تحقيقات مشتركة بين "الشاباك" ووحدة "لاهاف 433".

الخطيب ذهب أبعد من ذلك بالقول إن طهران حصلت على "كنز" من المعلومات الاستخباراتية من داخل إسرائيل، يشمل، بحسب تعبيره، ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بمشاريع الأسلحة النووية السابقة والحالية، وبرامج مشتركة مع الولايات المتحدة ودول أوروبية، وكذلك تفاصيل عن "البنية الداخلية للمؤسسات النووية الإسرائيلية". وأكد أن من بين المتعاونين مع إيران عناصر من داخل المؤسسات الإسرائيلية إضافة إلى مدنيين عاديين، مدفوعين إما بأسباب مالية أو بـ"استياء عميق من سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو". (طهران تايمز)
مواضيع ذات صلة
هل سيحصل نتنياهو على "العفو"؟ صحيفة إسرائيلية تكشف التفاصيل
lebanon 24
23/11/2025 11:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
متى ستُسلّم "حماس" سلاحها؟... مسؤول يكشف
lebanon 24
23/11/2025 11:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
داخل غابة.. العثور على "كنز عملات" من القرن السابع عشر
lebanon 24
23/11/2025 11:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Middle East Eye" يكشف: لا يوجد بلد عربي آمن من هيمنة إسرائيل
lebanon 24
23/11/2025 11:47:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

ان تايمز

إسرائيل

القاعدة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24