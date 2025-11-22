ترامب: زيلينسكي يمكنه الموافقة على خطة السلام أو "القتال بكل ما أوتي من قوة"

Advertisement

قال الرئيس الأميركي يوم السبت إنه يتعين على الرئيس الأوكراني الموافقة على اقتراح السلام الذي قدمه بحلول يوم الخميس أو "مواصلة القتال بكل ما من قوة".يأتي هذا التعليق، الذي أدلى به للصحفيين في ، في إطار مساعي البيت الأبيض لدفع قادة إلى الموافقة على خطة من 28 نقطة لإنهاء حربها مع . وقد أثارت الخطة انتقادات، بما في ذلك من نواب جمهوريين، لكونها منحازة لموسكو.