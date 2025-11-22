Advertisement

عربي-دولي

ترامب: زيلينسكي يمكنه الموافقة على خطة السلام أو "القتال بكل ما أوتي من قوة"

Lebanon 24
22-11-2025 | 16:29
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إنه يتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموافقة على اقتراح السلام الذي قدمه البيت الأبيض بحلول يوم الخميس أو "مواصلة القتال بكل ما أوتي من قوة".
يأتي هذا التعليق، الذي أدلى به للصحفيين في واشنطن، في إطار مساعي البيت الأبيض لدفع قادة أوكرانيا إلى الموافقة على خطة من 28 نقطة لإنهاء حربها مع روسيا. وقد أثارت الخطة انتقادات، بما في ذلك من نواب جمهوريين، لكونها منحازة لموسكو.
