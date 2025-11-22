27
عربي-دولي
الولايات المتحدة تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا
Lebanon 24
22-11-2025
|
23:51
A-
A+
تستعد
الولايات المتحدة
لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا خلال الأيام المقبلة، في وقت تكثّف فيه
إدارة الرئيس
الأميركي
دونالد ترامب
ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي.
ونقلت وكالة
رويترز
عن مسؤولين أميركيين أن
واشنطن
تدرس خطوات قد تتضمن محاولات لإضعاف حكم مادورو، وربما الإطاحة به، في إطار استراتيجية لمكافحة ما تصفه
الإدارة الأميركية
بدور فنزويلا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما ينفيه مادورو بشكل قاطع.
وبحسب التقارير، فإن تحركات عسكرية لافتة تجري منذ أشهر في منطقة الكاريبي، حيث وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأحدث جيرالد آر. فورد إلى المنطقة في 16 تشرين الثاني، لتنضم إلى مجموعة قتالية تضم سبع سفن حربية، وغواصة نووية، وطائرات "إف-35".
كما حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران من "وضع خطير محتمل" عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية، مطالبةً باتخاذ أقصى درجات الحيطة.
مصادر أميركية أكدت أيضاً وجود محادثات جارية بين واشنطن وكراكاس، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الاتصالات ستؤثر على توقيت أو نطاق العمليات المحتملة. وفي المقابل، رفض
البيت الأبيض
استبعاد أي خيار، مشيراً إلى استعداد إدارة
ترامب
لاستخدام "كل عناصر القوة الأميركية" لوقف تهريب المخدرات وملاحقة المسؤولين عنه. (سكاي نيوز)
