الولايات المتحدة تستعد لمرحلة عمليات جديدة ضد فنزويلا

تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا خلال الأيام المقبلة، في وقت تكثّف فيه الأميركي ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأميركي في البحر الكاريبي.

Advertisement

ونقلت وكالة عن مسؤولين أميركيين أن تدرس خطوات قد تتضمن محاولات لإضعاف حكم مادورو، وربما الإطاحة به، في إطار استراتيجية لمكافحة ما تصفه بدور فنزويلا في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو ما ينفيه مادورو بشكل قاطع.

وبحسب التقارير، فإن تحركات عسكرية لافتة تجري منذ أشهر في منطقة الكاريبي، حيث وصلت حاملة الطائرات الأميركية الأحدث جيرالد آر. فورد إلى المنطقة في 16 تشرين الثاني، لتنضم إلى مجموعة قتالية تضم سبع سفن حربية، وغواصة نووية، وطائرات "إف-35".

كما حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية شركات الطيران من "وضع خطير محتمل" عند التحليق فوق الأجواء الفنزويلية، مطالبةً باتخاذ أقصى درجات الحيطة.

مصادر أميركية أكدت أيضاً وجود محادثات جارية بين واشنطن وكراكاس، من دون أن يتضح ما إذا كانت هذه الاتصالات ستؤثر على توقيت أو نطاق العمليات المحتملة. وفي المقابل، رفض استبعاد أي خيار، مشيراً إلى استعداد إدارة لاستخدام "كل عناصر القوة الأميركية" لوقف تهريب المخدرات وملاحقة المسؤولين عنه. (سكاي نيوز)