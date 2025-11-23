غارات متتالية وأحزمة نارية.. إسرائيل تكثّف قصفها على جنوب غزة

كثّفت اليوم الأحد، قصفها العنيف على مناطق عدة في جنوب ، ولا سيما وخان يونس، حيث أطلقت الآليات العسكرية النيران بكثافة باتجاه .

وشنت الطائرات الحربية غارات متتالية تزامنت مع قصف مدفعي ودبابات شكّلت أحزمة نارية داخل المدينة، فيما دمّرت القوات عددًا من المباني في خان يونس. كما واصلت المدفعية استهدافها لمناطق جنوب القطاع.

وكان مسؤولون في قطاع الصحة قد أعلنوا السبت عن استشهاد ما لا يقل عن 24 شخصًا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، جراء الإسرائيلية المتواصلة على غزة.