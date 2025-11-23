Advertisement

عربي-دولي

غارات متتالية وأحزمة نارية.. إسرائيل تكثّف قصفها على جنوب غزة

Lebanon 24
23-11-2025 | 00:12
A-
A+
Doc-P-1445644-638994789967553636.webp
Doc-P-1445644-638994789967553636.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كثّفت إسرائيل اليوم الأحد، قصفها العنيف على مناطق عدة في جنوب قطاع غزة، ولا سيما رفح وخان يونس، حيث أطلقت الآليات العسكرية النيران بكثافة باتجاه خان يونس.
Advertisement
 
وشنت الطائرات الحربية غارات متتالية تزامنت مع قصف مدفعي ودبابات شكّلت أحزمة نارية داخل المدينة، فيما دمّرت القوات الإسرائيلية عددًا من المباني في جنوب شرق خان يونس. كما واصلت المدفعية استهدافها لمناطق جنوب القطاع.
 
وكان مسؤولون في قطاع الصحة قد أعلنوا السبت عن استشهاد ما لا يقل عن 24 شخصًا وإصابة 54 آخرين، بينهم أطفال، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على غزة.
مواضيع ذات صلة
القصف الاسرائيلي مستمر وحزام ناري على شرق غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات وقصف مدفعي مكثف وعمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي شرق مدينتي خان يونس وغزة (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2025 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: الجيش الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة شرق مدينة غزة
lebanon 24
23/11/2025 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة خان يونس (الجزيرة)
lebanon 24
23/11/2025 11:48:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

خان يونس

جنوب شرق

إسرائيل

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:24 | 2025-11-23
03:03 | 2025-11-23
02:23 | 2025-11-23
02:03 | 2025-11-23
01:16 | 2025-11-23
00:46 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24