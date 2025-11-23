Advertisement

عربي-دولي

انتشار للجيش السوري في حمص.. ماذا يحدث؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1445754-638995013291174230.png
Doc-P-1445754-638995013291174230.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت مدينة حمص وسط سوريا، يوم الأحد، توترا أمنيا عقب موجة من أعمال العنف والهجمات الانتقامية التي طالت أحياء سكنية، ما دفع السلطات السورية إلى الدفع بوحدات من الجيش وقوات الأمن الداخلي إلى شوارع المدينة في محاولة لاحتواء التصعيد.
Advertisement

وبحسب مصادر محلية وشهود عيان، كثفت القوات الحكومية انتشارها في ضاحية الباسل وحي المهاجرين، بعد ساعات من هجمات نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، شملت إحراق منازل وتخريب محال تجارية وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من السكان.

يأتي هذا التوتر بعد جريمة قتل مروعة شهدتها بلدة زيدل جنوب حمص، حيث عثر على رجل وزوجته من قبيلة بني خالد مقتولين داخل منزلهما، فيما أحرقت جثة الزوجة وعثر على عبارات ذات طابع طائفي في موقع الحادثة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
التلفزيون السوري: قوات سوريا الديمقراطية تستهدف نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي حلب
lebanon 24
24/11/2025 03:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
انتشار الجيش السوري بمحيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (الجزيرة)
lebanon 24
24/11/2025 03:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
إنتشار لآليات تابعة للجيش عند مفرق طليا باتجاه حورتعلا
lebanon 24
24/11/2025 03:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... إنتشار كبير للجيش في بعلبك
lebanon 24
24/11/2025 03:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

المرصد السوري لحقوق الإنسان

حمص وسط سوريا

المرصد السوري

قوات الأمن

مدينة حمص

سكاي نيوز

وسط سوريا

يوم الأحد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-23
16:44 | 2025-11-23
16:42 | 2025-11-23
16:39 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:50 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24