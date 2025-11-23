Advertisement

عربي-دولي

روبيو يصل إلى جنيف للمشاركة في المحادثات بشأن خطة السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
23-11-2025 | 06:53
وصل وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، إلى مدينة جنيف، حيث يعقد اجتماعا يضم مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وأوروبيين لمناقشة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بأوكرانيا، التي تثير مخاوف في كييف من أن تشكل مقدمة لاستسلام قسري، فيما تؤكد واشنطن عرضا أنها لا تمثل عرضا نهائيا لإنهاء الحرب.
وزير الخارجية

دونالد ترامب

ماركو روبيو

أوكرانيا

دونالد

واشنطن

أوروبي

ترامب

