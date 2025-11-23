ما هي خيارات سوريا أمام إستمرار توغلات إسرائيل في الجنوب؟

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ التوغلات الإسرائيليّة في ، وتحديداً في ، تُثير المخاوف في .

وفي هذا السياق، يؤكد الباحث السياسي أيمن الدسوقي أنّ "الحكومة تجد نفسها في اختبار صعب في مسألة التعامل مع السياسة العدوانية التوسعية لإسرائيل، في الجنوب السوري.



ويضيف الدسوقي أنّ "دمشق لا تُحبّذ حربا تعطل أجندتها الداخلية، ومن جهة أخرى لا تريد بأن يقرأ ذلك ضعفا يُشجّع على التمادي، لكن على الرغم من الموقف المعقد أمنيا وسياسيا، إلا أنه في جعبة الحكومة السورية خيارات عديدة، أوّلها العمل مع الحلفاء على تطوير مقاربة جماعية للأمن الإقليمي للردّ على التفرد في صياغة البيئة الأمنية إقليميا، أساسها الأمن العادل والرفاه المستدام بما توفره هذه المقاربة من ضمانات والتزامات وقيود على الدول".



أما الخيار الثاني، بحسب دسوقي، فهو "استمرارية الدبلوماسية النشطة بدعم وتسهيل من حلفاء دمشق كأداة لتفكيك الملفات المركبة التي تستخدمها إسرائيل كحجة لمواصلة تدخلاتها في ، كذلك قيادة دبلوماسية نشطة دوليا وإقليميا لتعرية الموقف الإسرائيلي المقوض للشرعة الدولية وللقانون الدولي".



ومن الخيارات الأخرى وفق الدسوقي، استكمال العمل على ركائز استقرار من خلال التعامل الجدي مع استحقاقاتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بما يعزز موقف الحكومة السورية وشرعيتها في أي خيار تتخذه في التعامل مع "إسرائيل".



وأخيرا دعم استقرار المجتمعات المحلية في الجنوب السوري بما تتضمنه من حزم دعم متنوعة لبقاء السكان في أرضهم، كما يوضح الدسوقي. (عربي 21)