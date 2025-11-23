Advertisement

ما هي خيارات سوريا أمام إستمرار توغلات إسرائيل في الجنوب؟

23-11-2025 | 08:00
ذكر موقع "عربي 21"، أنّ التوغلات الإسرائيليّة في جنوب سوريا، وتحديداً في ريف القنيطرة، تُثير المخاوف في دمشق.
وفي هذا السياق، يؤكد الباحث السياسي أيمن الدسوقي أنّ "الحكومة السورية تجد نفسها في اختبار صعب في مسألة التعامل مع السياسة العدوانية التوسعية لإسرائيل، في الجنوب السوري.

ويضيف الدسوقي أنّ "دمشق لا تُحبّذ حربا تعطل أجندتها الداخلية، ومن جهة أخرى لا تريد بأن يقرأ ذلك ضعفا يُشجّع إسرائيل على التمادي، لكن على الرغم من الموقف المعقد أمنيا وسياسيا، إلا أنه في جعبة الحكومة السورية خيارات عديدة، أوّلها العمل مع الحلفاء على تطوير مقاربة جماعية للأمن الإقليمي للردّ على التفرد الإسرائيلي في صياغة البيئة الأمنية إقليميا، أساسها الأمن العادل والرفاه المستدام بما توفره هذه المقاربة من ضمانات والتزامات وقيود على الدول".

أما الخيار الثاني، بحسب دسوقي، فهو "استمرارية الدبلوماسية النشطة بدعم وتسهيل من حلفاء دمشق كأداة لتفكيك الملفات المركبة التي تستخدمها إسرائيل كحجة لمواصلة تدخلاتها في سوريا، كذلك قيادة دبلوماسية نشطة دوليا وإقليميا لتعرية الموقف الإسرائيلي المقوض للشرعة الدولية وللقانون الدولي".

ومن الخيارات الأخرى وفق الدسوقي، استكمال العمل على ركائز استقرار الجبهة الداخلية من خلال التعامل الجدي مع استحقاقاتها سياسيا وأمنيا واقتصاديا، بما يعزز موقف الحكومة السورية وشرعيتها في أي خيار تتخذه في التعامل مع "إسرائيل".

وأخيرا دعم استقرار المجتمعات المحلية في الجنوب السوري بما تتضمنه من حزم دعم متنوعة لبقاء السكان في أرضهم، كما يوضح الدسوقي. (عربي 21)
