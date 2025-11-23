الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟

كشف كتاب جديد للباحث الملكي أندرو لوني عن تحفّظ الأمير الراحل فيليب، زوج ، تجاه ارتباط حفيده الأمير هاري بالممثلة الأميركية قبل إعلان خطوبتهما في تشرين الثاني 2017.

وذكر الكتاب أن فيليب وجه لهاري تحذيرًا صارمًا قائلاً: "يواعد المرء ممثلات، لكنه لا يتزوجهن".



وأشارت الكاتبة الملكية "إنغريد سوارد" إلى أن فيليب كان من بين القلائل الذين كانوا حذرين من في بداية علاقتها مع هاري، لافتة إلى أن "تشابه ميغان مع ، الأميركية التي تسببت علاقتها بالملك في تنازله عن العرش، دفع الأمير لوصفها بلقب " ". (ارم نيوز)