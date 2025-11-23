Advertisement

عربي-دولي

الأمير فيليب حذّر هاري من الزواج بميغان ماركل... ماذا قال له؟

Lebanon 24
23-11-2025
كشف كتاب جديد للباحث الملكي أندرو لوني عن تحفّظ الأمير الراحل فيليب، زوج الملكة إليزابيث، تجاه ارتباط حفيده الأمير هاري بالممثلة الأميركية ميغان ماركل قبل إعلان خطوبتهما في تشرين الثاني 2017.
وذكر الكتاب أن فيليب وجه لهاري تحذيرًا صارمًا قائلاً: "يواعد المرء ممثلات، لكنه لا يتزوجهن".

وأشارت الكاتبة الملكية "إنغريد سوارد" إلى أن فيليب كان من بين القلائل الذين كانوا حذرين من ميغان في بداية علاقتها مع هاري، لافتة إلى أن "تشابه ميغان مع واليس سيمبسون، الأميركية التي تسببت علاقتها بالملك إدوارد الثامن في تنازله عن العرش، دفع الأمير لوصفها بلقب "دوقة وندسور". (ارم نيوز)
