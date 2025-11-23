فرض حظر تجوال في مدينة سوريّة... ما السبب؟

Advertisement

قال مصدر في السوريّة، لـ"الإخبارية السوريّة"، إنّه تمّ فرض حظر تجوال في حمص من الساعة الخامسة من مساء اليوم، حتّى الساعة الخامسة من صباح يوم غدّ الإثنين، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته.