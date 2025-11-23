Advertisement

عربي-دولي

فرض حظر تجوال في مدينة سوريّة... ما السبب؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:27
قال مصدر في وزارة الداخلية السوريّة، لـ"الإخبارية السوريّة"، إنّه تمّ فرض حظر تجوال في حمص من الساعة الخامسة من مساء اليوم، حتّى الساعة الخامسة من صباح يوم غدّ الإثنين، عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته.
