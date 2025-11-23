محمد بن راشد يعتمد الميزانية الأعلى في تاريخ دبي



وأظهرت الميزانية أن إجمالي النفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، فيما تصل إجمالي الإيرادات إلى 329.2 مليار درهم، محققةً فائضاً تشغيلياً بـ 5%. اعتمد ، ، حاكم دبي، الميزانية العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، وهي الأعلى في تاريخ الإمارة.وأظهرت الميزانية أن إجمالي النفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، فيما تصل إجمالي الإيرادات إلى 329.2 مليار درهم، محققةً فائضاً تشغيلياً بـ 5%.

كما اعتمد بن راشد الميزانية العامة للسنة المالية 2026، والتي بلغ فيها إجمالي النفقات 99.5 مليار درهم، مقابل إيرادات بـ 107.7 مليار درهم، مع تخصيص احتياطي عام بـ 5 مليارات درهم.



وكان توزيع النفقات على القطاعات المختلفة على النحو التالي:



28% للقطاع الاجتماعي والتنمية المجتمعية.

18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة.

48% لقطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية.

6% لقطاع التطوير الحكومي. (الامارات 24)