محمد بن راشد يعتمد الميزانية الأعلى في تاريخ دبي

Lebanon 24
23-11-2025 | 07:31
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الميزانية العامة لحكومة دبي للأعوام 2026-2028، وهي الأعلى في تاريخ الإمارة.
وأظهرت الميزانية أن إجمالي النفقات يبلغ 302.7 مليار درهم، فيما تصل إجمالي الإيرادات إلى 329.2 مليار درهم، محققةً فائضاً تشغيلياً بـ 5%.
 
كما اعتمد الشيخ محمد بن راشد  الميزانية العامة للسنة المالية 2026، والتي بلغ فيها إجمالي النفقات 99.5 مليار درهم، مقابل إيرادات بـ 107.7 مليار درهم، مع تخصيص احتياطي عام بـ 5 مليارات درهم.

وكان توزيع النفقات على القطاعات المختلفة على النحو التالي:

28% للقطاع الاجتماعي والتنمية المجتمعية.
18% لقطاع الأمن والعدل والسلامة.
48% لقطاع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية.
6% لقطاع التطوير الحكومي. (الامارات 24)
