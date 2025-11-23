Advertisement

عربي-دولي

إستنفار في إسرائيل بعد إستهداف الطبطبائي في الضاحية الجنوبية

Lebanon 24
23-11-2025 | 10:22
قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنّ "هناك احتمالاً أنّ يردّ "حزب الله" على تنفيذ سلاح الجوّ الإسرائيلي عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأفادت مصادر إسرائيلية أنّ "سلاح الجوّ الإسرائيلي يُنفّذ عمليات دفاعية وانتشارا واسعا في أجواء إسرائيل".
