الرئيس الأميركي: تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية

أعلن الرئيس الأميركي ، في تصريح حصري لموقع Just the News، أنه سيصنّف كمنظمة إرهابية أجنبية. وقال إن القرار “سيتم بأقوى الشروط ”، موضحاً أن “الوثائق النهائية قيد الإعداد حالياً”، وأن التصنيف سيصدر بصيغة مشدّدة وملزمة.يأتي هذا الإعلان في ظل ضغوط متزايدة من أعضاء في الحزب داخل لدفع الإدارة نحو خطوات مباشرة ضد الجماعة، التي يُنظر إليها في الأوساط المحافظة كعامل يزعزع الاستقرار الإقليمي ويسهم في نشر التطرف.