عربي-دولي

موجهاً انتقادات لزيلينسكي والأوروبيين.. ترامب: حرب أوكرانيا خاسرة للجميع

Lebanon 24
23-11-2025 | 12:23
وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات للقيادة الأوكرانية وللدول الأوروبية، معتبرا أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا "خاسرة للجميع" وكان يمكن تجنبها لو توافرت، وفق تعبيره، "قيادة قوية وصحيحة" في واشنطن وكييف.
وقال ترامب إن "القيادة" في أوكرانيا لم تظهر أي تقدير لجهودنا، ولا تزال أوروبا تشتري النفط من روسيا.

وتابع أن الحرب "عنيفة وفظيعة" وإنها لم تكن لتقع لو لم يخسر الانتخابات الأميركية عام 2020، التي وصفها مجددا بأنها "مزورة ومسروقة"، مضيفا أن إدارة الرئيس جو بايدن، سمحت بتصاعد التوترات حتى اندلاع المواجهات.
وأضاف الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن ليهاجم أبدا" خلال ولايته الأولى، مشيرا إلى أن بوتين رأى في وصول بايدن إلى السلطة "فرصته".

واعتبر ترامب أنه "ورث حربا لم يكن يجب أن تحدث بحيث أنها حرب خاسرة للجميع"، واصفا النزاع بأنه مأساة إنسانية تسببت في "مقتل ملايين بلا داع".

وهاجم ترامب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، متهما إياه بتقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا "مجانا"، وبتحميل الولايات المتحدة الجزء الأكبر من تكاليف دعم كييف عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو).
