موجهاً انتقادات لزيلينسكي والأوروبيين.. ترامب: حرب أوكرانيا خاسرة للجميع

وقال إن "القيادة" في لم تظهر أي تقدير لجهودنا، ولا تزال تشتري النفط من روسيا.



وتابع أن الحرب "عنيفة وفظيعة" وإنها لم تكن لتقع لو لم يخسر الانتخابات الأميركية عام 2020، التي وصفها مجددا بأنها "مزورة ومسروقة"، مضيفا أن إدارة الرئيس ، سمحت بتصاعد التوترات حتى اندلاع المواجهات.

وأضاف الرئيس الأميركي أن نظيره الروسي "لم يكن ليهاجم أبدا" خلال ولايته الأولى، مشيرا إلى أن بوتين رأى في وصول بايدن إلى السلطة "فرصته".



واعتبر ترامب أنه "ورث حربا لم يكن يجب أن تحدث بحيث أنها حرب خاسرة للجميع"، واصفا النزاع بأنه مأساة إنسانية تسببت في "مقتل ملايين بلا داع".



وهاجم ترامب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، متهما إياه بتقديم الأسلحة والتمويل لأوكرانيا "مجانا"، وبتحميل الجزء الأكبر من تكاليف دعم كييف عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو).