Advertisement

عربي-دولي

فيتنام.. فيضانات وانهيارات أرضية تقتل العشرات

Lebanon 24
23-11-2025 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1445901-638995254414163264.png
Doc-P-1445901-638995254414163264.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسببت أمطار غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضية ضربت جنوب وسط فيتنام منذ أواخر تشرين الأول في مقتل ما لا يقل عن 90 شخصًا، معظمهم في مقاطعة داك لاك الجبلية حيث غرقت عشرات الآلاف من المنازل، وتقطعت السبل بأسر بأكملها على أسطح المنازل لليلتين متتاليتين. كما غمرت المياه أجزاء واسعة من مدينة نها ترانغ الساحلية، وضربت انهيارات أرضية مميتة الطرق الجبلية المؤدية إلى المركز السياحي دا لات.
Advertisement

الفيضانات حوّلت أسواقًا كاملة إلى كومة من الطين والبضائع التالفة، إذ تحدث تجار في سوق توي هوا عن خسائر شاملة بعدما تجاوز منسوب المياه مترًا واحدًا، في سابقة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. وتضرر أكثر من 80 ألف هكتار من الأرز ومحاصيل أخرى في خمس مقاطعات، فيما نفق أو جرف السيل أكثر من 3.2 مليون رأس من الماشية والدواجن.

السلطات استخدمت المروحيات لإسقاط المساعدات على المناطق المعزولة، فيما نشرت عشرات الآلاف من الموظفين لتوزيع الملابس وأقراص تنقية المياه والمعكرونة الجاهزة وغيرها من الإمدادات، في وقت لا تزال مقاطع من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية مغلقة. وقدرت وزارة البيئة الخسائر الاقتصادية بنحو 343 مليون دولار في خمس محافظات فقط، علماً أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة أو أفقدت 279 شخصًا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار بين كانون الثاني وتشرين الأول، في سياق نمط متزايد من الظواهر الجوية المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ.
 
مواضيع ذات صلة
أ.ب: أكثر من 70 قتيلا جراء فيضانات وانهيارات أرضية في الهند ونيبال
lebanon 24
24/11/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
في فيتنام.. انهيار أرضي يطمر حافلة ركاب
lebanon 24
24/11/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
فيضانات فيتنام تتحول إلى كارثة إنسانية.. 35 قتيلاً ومدينة تراثية تحت الماء
lebanon 24
24/11/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24
العشرات بين قتلى وجرحى.. أفغانستان تلملم تداعيات الزلزال
lebanon 24
24/11/2025 03:42:38 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

السكك الحديدية

وزارة البيئة

الكوارث

الظواهر

فيتنام

الملا

الأرز

السيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-23
16:44 | 2025-11-23
16:42 | 2025-11-23
16:39 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:50 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24