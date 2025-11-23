22
قلق أوروبي من ضربات أميركية في الكاريبي: عواصم أوروبا تُقلّص تبادل المعلومات مع واشنطن
Lebanon 24
23-11-2025
|
13:56
تثير العملية العسكرية الأميركية المتصاعدة ضد من تصفهم
واشنطن
بـ"تجار مخدرات فنزويليين" في البحر الكاريبي قلق عدد من الدول الأوروبية ذات الحضور المباشر في المنطقة، ما دفع باريس ولاهاي ولندن إلى تقليص تبادل المعلومات الاستخباراتية العملياتية مع
الولايات المتحدة
خشية استخدامها في ضربات قد تُعدّ غير قانونية ضمن أراضيها أو مناطق نفوذها.
فالمملكة المتحدة ما زالت تملك أقاليم صغيرة في الكاريبي، فيما تُعد مارتينيك وغوادلوب وغويانا
الفرنسية
أراضي فرنسية كاملة الحقوق، بينما تبدو هولندا الأكثر حساسية جغرافياً بسبب جزر أروبا وبونير وكوراساو القريبة جداً من سواحل فنزويلا. وتتّهم كراكاس واشنطن بالسعي لتغيير النظام عبر تعزيز حضورها العسكري، في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو بقيادة "كارتل مخدرات إرهابي".
ومنذ أيلول، نفذت القوات الأميركية أكثر من 20 غارة جوية استهدفت قوارب يُشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات في المياه الدولية، وأسفرت – بحسب الأرقام الأميركية – عن مقتل ما لا يقل عن 83 شخصاً، من دون تقديم أدلة مباشرة على هوية المستهدفين. هذا النمط من العمليات دفع مسؤولين أوروبيين إلى التحذير من مخاطر "استخدام المعلومات الأوروبية غطاءً لضربات عسكرية"، مؤكدين أن أي دولة أوروبية لن تقدّم معلومات استخباراتية يمكن أن تُستغل في عمليات تصفية أو ضربات خارج إطار القانون من منظورها.
ورغم نفي
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو تقارير عن وقف بريطاني لتبادل المعلومات واعتبارها "أخباراً كاذبة"، يؤكد مسؤولون سابقون وحاليون في أجهزة الاستخبارات الأوروبية أن ما يجري هو تقييد موضعي لتفاصيل التعاون العملياتي، لا قطيعة مع الشراكة الاستخباراتية عبر الأطلسي. وبين حسابات القانون وحقوق الإنسان من جهة، وحاجة
الأوروبيين
إلى المعلومات الأميركية الحيوية من جهة أخرى، تحاول العواصم الأوروبية السير بخيط دقيق لتجنّب التورط في تصعيد خطير في الكاريبي من دون خسارة حليفها الأمني الأول. (روسيا اليوم)
