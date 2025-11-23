22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
-4
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات
Lebanon 24
23-11-2025
|
14:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقال رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي
إيال زامير، مساء الأحد، سلسلة من كبار الضباط على خلفية الإخفاقات التي سبقت هجوم "طوفان
الأقصى
" في 7 تشرين الأول 2023، وذلك استناداً إلى توصيات
لجنة التحقيق
العسكرية برئاسة اللواء الاحتياط سامي ترجمان.
Advertisement
شملت القرارات إبعاد قائد شعبة العمليات السابق اللواء احتياط عوديد بسيوك عن خدمة الاحتياط، وإنهاء خدمة رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء احتياط أهارون هاليفا في الاحتياط أيضاً، إلى جانب إعفاء القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من الاحتياط، وعزل عدد من قادة فرقة غزة والألوية التابعة لها من الخدمة، بينهم العميد (احتياط) آفي روزنفيلد والعقيد (احتياط) حاييم كوهين، إضافة إلى فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم "أ" وعدد من الضباط في شعبة الاستخبارات.
كما قرر زامير توجيه مذكرات توبيخ لقيادات عاملة، بينهم قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، على خلفية تقصير في الجهوزية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وعمليات التسلل من البحر والجو في الساعات الأولى للهجوم.
وتأتي هذه الإقالات في ظل جدل داخلي حاد حول تشكيل لجنة تحقيق خارجية أو رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، بين
قيادة الجيش
التي تدفع باتجاه لجنة دولة بصلاحيات واسعة، وحكومة
بنيامين نتنياهو
التي ترفض هذا الخيار وتفضّل الاكتفاء بلجنة "وطنية" بقرار حكومي، وسط اتهامات من
المعارضة
بأن الهدف هو تفادي تحميل المسؤولية للقيادة السياسية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
24/11/2025 03:43:17
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
24/11/2025 03:43:17
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
Lebanon 24
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
24/11/2025 03:43:17
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟
Lebanon 24
ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟
24/11/2025 03:43:17
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بنيامين نتنياهو
لجنة التحقيق
روسيا اليوم
قيادة الجيش
الإسرائيلي
المعارضة
إسرائيل
نتنياهو
تابع
قد يعجبك أيضاً
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
Lebanon 24
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
16:48 | 2025-11-23
23/11/2025 04:48:38
Lebanon 24
Lebanon 24
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
Lebanon 24
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
16:44 | 2025-11-23
23/11/2025 04:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
Lebanon 24
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
16:42 | 2025-11-23
23/11/2025 04:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
Lebanon 24
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
16:39 | 2025-11-23
23/11/2025 04:39:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
Lebanon 24
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
16:03 | 2025-11-23
23/11/2025 04:03:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
Lebanon 24
هزمها مرض السرطان... الموت يُغيّب إعلاميّة بارزة (صورة)
06:15 | 2025-11-23
23/11/2025 06:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
Lebanon 24
"رجل حزب الله الثاني".. غارة إسرائيليّة استهدفت القائد العسكري هيثم علي الطبطبائي (فيديو)
07:46 | 2025-11-23
23/11/2025 07:46:51
Lebanon 24
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
Lebanon 24
صور تنتشر لهيثم علي الطبطبائي... شاهدوها
09:21 | 2025-11-23
23/11/2025 09:21:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
Lebanon 24
كان القائد السابق لوحدة "الرضوان".. من هو هيثم الطبطبائي؟
08:41 | 2025-11-23
23/11/2025 08:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:48 | 2025-11-23
زيلينسكي: هناك مؤشرات على أن فريق ترامب "يسمعنا"
16:44 | 2025-11-23
على مدار سنوات.. كيف تجسست حماس على 1000 جندي إسرائيلي؟
16:42 | 2025-11-23
اتهامات وتسريبات.. واشنطن تُجبر كييف على اعتذار علني عن خطة السلام
16:39 | 2025-11-23
من خطة ترامب.. ميلوني: لا حاجة لمبادرة بديلة لأوكرانيا
16:03 | 2025-11-23
إسرائيل تحذر لبنان: سنسيطر على "الحزب"
15:50 | 2025-11-23
من 28 بنداً.. أوروبا تطرح خطة بديلة لسلام أوكرانيا
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 03:43:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24