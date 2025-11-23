Advertisement

عربي-دولي

"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:27
A-
A+
Doc-P-1445928-638995301400678178.png
Doc-P-1445928-638995301400678178.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، مساء الأحد، سلسلة من كبار الضباط على خلفية الإخفاقات التي سبقت هجوم "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول 2023، وذلك استناداً إلى توصيات لجنة التحقيق العسكرية برئاسة اللواء الاحتياط سامي ترجمان.
Advertisement

شملت القرارات إبعاد قائد شعبة العمليات السابق اللواء احتياط عوديد بسيوك عن خدمة الاحتياط، وإنهاء خدمة رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء احتياط أهارون هاليفا في الاحتياط أيضاً، إلى جانب إعفاء القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من الاحتياط، وعزل عدد من قادة فرقة غزة والألوية التابعة لها من الخدمة، بينهم العميد (احتياط) آفي روزنفيلد والعقيد (احتياط) حاييم كوهين، إضافة إلى فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم "أ" وعدد من الضباط في شعبة الاستخبارات.

كما قرر زامير توجيه مذكرات توبيخ لقيادات عاملة، بينهم قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، على خلفية تقصير في الجهوزية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وعمليات التسلل من البحر والجو في الساعات الأولى للهجوم.

وتأتي هذه الإقالات في ظل جدل داخلي حاد حول تشكيل لجنة تحقيق خارجية أو رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، بين قيادة الجيش التي تدفع باتجاه لجنة دولة بصلاحيات واسعة، وحكومة بنيامين نتنياهو التي ترفض هذا الخيار وتفضّل الاكتفاء بلجنة "وطنية" بقرار حكومي، وسط اتهامات من المعارضة بأن الهدف هو تفادي تحميل المسؤولية للقيادة السياسية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الحكومة تقرر تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في إخفاقات 7 تشرين الأول
lebanon 24
24/11/2025 03:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: لأول مرة منذ 7 تشرين الاول سيسمح بعودة سكان غزة الذين غادروا القطاع
lebanon 24
24/11/2025 03:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
lebanon 24
24/11/2025 03:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف "الاعتماد المصرفي" امام القضاء: هل يطيح اموال المودعين؟
lebanon 24
24/11/2025 03:43:17 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

لجنة التحقيق

روسيا اليوم

قيادة الجيش

الإسرائيلي

المعارضة

إسرائيل

نتنياهو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:48 | 2025-11-23
16:44 | 2025-11-23
16:42 | 2025-11-23
16:39 | 2025-11-23
16:03 | 2025-11-23
15:50 | 2025-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24