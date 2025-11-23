"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات

Advertisement

شملت القرارات إبعاد قائد شعبة العمليات السابق اللواء احتياط عوديد بسيوك عن خدمة الاحتياط، وإنهاء خدمة رئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء احتياط أهارون هاليفا في الاحتياط أيضاً، إلى جانب إعفاء القائد السابق للقيادة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان من الاحتياط، وعزل عدد من قادة فرقة غزة والألوية التابعة لها من الخدمة، بينهم العميد (احتياط) آفي روزنفيلد والعقيد (احتياط) حاييم كوهين، إضافة إلى فصل قائد فرقة غزة السابق المقدم "أ" وعدد من الضباط في شعبة الاستخبارات.كما قرر زامير توجيه مذكرات توبيخ لقيادات عاملة، بينهم قائد سلاح الجو اللواء تومر بار وقائد سلاح البحرية ديفيد ساعر سلامة، على خلفية تقصير في الجهوزية لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة وعمليات التسلل من البحر والجو في الساعات الأولى للهجوم.وتأتي هذه الإقالات في ظل جدل داخلي حاد حول تشكيل لجنة تحقيق خارجية أو رسمية في إخفاقات 7 تشرين الأول، بين التي تدفع باتجاه لجنة دولة بصلاحيات واسعة، وحكومة التي ترفض هذا الخيار وتفضّل الاكتفاء بلجنة "وطنية" بقرار حكومي، وسط اتهامات من بأن الهدف هو تفادي تحميل المسؤولية للقيادة السياسية. (روسيا اليوم)