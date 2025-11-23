كم بلغت خسائر الإغلاق الحكومي في أميركا؟

Advertisement

قال ، الأميركي، إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في خسارة دائمة تُقدَّر بـ11 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه تفاؤله بمسار الاقتصاد الأميركي في ظل خفض أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية.وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي"، أوضح بيسنت أن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، وبينها قطاع الإسكان، تعيش حالة ركود، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وجود خطر عام على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحركة السعرية تتجه حالياً إلى وضع "أفضل".وأضاف أن أسعار الطاقة تواصل الهبوط، ما يدعم تراجع المزيد من الأسعار، متوقعاً أن تنخفض بعض الأسعار في الأسابيع المقبلة، على أن تحتاج قطاعات أخرى لأشهر كي ينعكس هذا الهبوط عليها. ولفت إلى أن القطاعات الأعلى حساسية لأسعار الفائدة هي الأكثر تضرراً حالياً، لكنه يتوقع نمواً جيداً للاقتصاد في عام 2026.