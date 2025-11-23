Advertisement

إقتصاد

كم بلغت خسائر الإغلاق الحكومي في أميركا؟

Lebanon 24
23-11-2025 | 14:52
قال سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي، إن الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً تسبب في خسارة دائمة تُقدَّر بـ11 مليار دولار، مؤكداً في الوقت نفسه تفاؤله بمسار الاقتصاد الأميركي في ظل خفض أسعار الفائدة والتخفيضات الضريبية.
وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي"، أوضح بيسنت أن القطاعات الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، وبينها قطاع الإسكان، تعيش حالة ركود، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني وجود خطر عام على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحركة السعرية تتجه حالياً إلى وضع "أفضل".

وأضاف أن أسعار الطاقة تواصل الهبوط، ما يدعم تراجع المزيد من الأسعار، متوقعاً أن تنخفض بعض الأسعار في الأسابيع المقبلة، على أن تحتاج قطاعات أخرى لأشهر كي ينعكس هذا الهبوط عليها. ولفت إلى أن القطاعات الأعلى حساسية لأسعار الفائدة هي الأكثر تضرراً حالياً، لكنه يتوقع نمواً جيداً للاقتصاد في عام 2026.
إقتصاد

عربي-دولي

وزير الخزانة

سكوت بيسنت

سكوت بيس

ساسي

سابي

