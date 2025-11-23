لاريجاني ناعيا الطبطبائي: ما بقي من طريق إلا مواجهة الكيان المزيف

نعى أمين للأمن القومي في علي لاريجاني، مساء الأحد، القائد في هيثم علي الطبطبائي الذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال لاريجاني في تدوينة على منصة "X": "في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد المجرمين".



وأضاف لاريجاني "قد بلغوا ما تمنوه، لكن ما زال يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه ما بقي طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف".



وتقدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بأحر التعازي إلى لحزب الله الشيخ نعيم وإلى المجاهدين في صفوفه. (روسيا اليوم)