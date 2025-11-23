Advertisement

عربي-دولي

لاريجاني ناعيا الطبطبائي: ما بقي من طريق إلا مواجهة الكيان المزيف

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1445988-638995616997254508.jpg
Doc-P-1445988-638995616997254508.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، مساء الأحد، القائد في حزب الله هيثم علي الطبطبائي الذي قتل بغارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
Advertisement
 
وقال لاريجاني في تدوينة على منصة "X": "في ليلة استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، استشهد واحد من السائرين الصادقين على نهج سيدة نساء العالمين، الأخ المجاهد هيثم علي طباطبائي، أحد القادة الكبار في حزب الله، مع عدد من رفاقه، على يد الصهاينة المجرمين".

وأضاف لاريجاني "قد بلغوا ما تمنوه، لكن نتنياهو ما زال يواصل مغامراته إلى أن يدرك الجميع أنه ما بقي طريق إلا مواجهة هذا الكيان المزيف".

وتقدم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران بأحر التعازي إلى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وإلى المجاهدين في صفوفه. (روسيا اليوم) 
 
 

مواضيع ذات صلة
حزب الله ينعى الطبطبائي: شهادته العظيمة ستضفي ‏أملًا وعزيمة وقوة لإخوانه ‏المجاهدين وإصرارّا على متابعة الطريق
lebanon 24
24/11/2025 16:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
lebanon 24
24/11/2025 16:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إغتيال الطبطبائي: تصعيد اسرائيلي بلا سقف وتحذيرات دولية من جولات قتال جديدة
lebanon 24
24/11/2025 16:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع رسمي أميركي: علي الطبطبائي قاد القوات الخاصة لحزب الله في كل من سوريا واليمن
lebanon 24
24/11/2025 16:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الأعلى

الأمين العام

روسيا اليوم

حزب الله

الصهاينة

إسرائيل

نتنياهو

وقال لا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24