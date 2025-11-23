Advertisement

عربي-دولي

للمرة التاسعة.. إغلاق مطار العاصمة الليتوانية

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:18
أعلن مطار فيلنيوس في ليتوانيا، مساء الأحد، أنه أوقف عملياته مؤقتاً بسبب تحرك مناطيد نحو مجاله الجوي، مما أدى إلى تحويل بعض الرحلات الآتية إلى مدن أخرى.

وكتبت الشركة المشغلة للمطار على موقعها الإلكتروني: "انتباه: تعطلت عمليات مطار فيلنيوس"، مضيفةً أنه من المقرر إعادة فتحه في وقت لاحق من الليل.
وتقول ليتوانيا إن الاضطرابات ناجمة عن مناطيد تنقل السجائر المهربة من بيلاروسيا المجاورة، وتلقي باللوم على رئيسها ألكسندر لوكاشينكو للسماح بهذه الممارسة، واصفةً إياها بأنها شكل من أشكال "الهجوم بكل الوسائل". (العربية) 
