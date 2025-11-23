Advertisement

عربي-دولي

مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:25
قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 في غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف الأوكرانية، وفق ما أفاد رئيس بلديتها، مساء الأحد.
وقال رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف في منشور على تليغرام بعد الغارة المسائية: "هناك هجوم ضخم على خاركيف. في هذه اللحظة، علمنا أن هناك 17 شخصاً أصيبوا، وأربعة قتلوا".

وأضاف: "الظروف مروعة حقاً عندما تقوم القوات الروسية، على الرغم من المفاوضات، بمهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية المدنية والمباني السكنية.. هذا أمر مرعب".

وأوضح أنه تم رصد 15 هجوماً على 6 مناطق في المدينة الواقعة في شمال شرقي أوكرانيا.
 
وجاء الهجوم في الوقت الذي بحث فيه مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وأوروبيون في جنيف مقترحاً لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات في أوكرانيا. (العربية) 
