مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في هجوم روسي على خاركيف

Advertisement

قُتل أربعة أشخاص وأصيب 17 في غارة روسية بطائرة مسيرة على مدينة خاركيف ، وفق ما أفاد رئيس بلديتها، مساء الأحد.وقال رئيس بلدية خاركيف في منشور على بعد الغارة المسائية: "هناك هجوم ضخم على خاركيف. في هذه اللحظة، علمنا أن هناك 17 شخصاً أصيبوا، وأربعة قتلوا".وأضاف: "الظروف مروعة حقاً عندما تقوم القوات الروسية، على الرغم من المفاوضات، بمهاجمة الأهداف المدنية والبنية التحتية المدنية والمباني السكنية.. هذا أمر مرعب".وأوضح أنه تم رصد 15 هجوماً على 6 مناطق في المدينة الواقعة في شمال شرقي .