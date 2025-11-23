Advertisement

عربي-دولي

فانس يحذر من تجاهل الجيش لأوامر الرئيس: "مخالف للقانون"

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:29
A-
A+
Doc-P-1445997-638995627942782648.png
Doc-P-1445997-638995627942782648.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّه نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس انتقاداً حاداً لستة نواب ديمقراطيين، معتبراً أنهم خالفوا القانون عندما دعوا أفراد الجيش إلى عدم تنفيذ أوامر الرئيس.
Advertisement
 
وكتب فانس في منشور على منصة "إكس": "إذا لم يصدر الرئيس أوامر غير قانونية، فإن مطالبة أعضاء الكونغرس للجيش بتجاهل أوامر الرئيس يُعدّ أمراً غير قانوني بحكم التعريف".
 
والنواب الذين استهدفهم فانس هم السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان والسيناتور مارك كيلي من أريزونا، والنواب كريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيوهامبشير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كرو من كولورادو، وجميعهم ذوو خلفيات عسكرية أو استخباراتية. وكانوا قد نشروا فيديو على منصة "إكس" يؤكدون فيه أن "القوانين واضحة: يحق للعسكريين رفض الأوامر غير القانونية".

بدوره، رد الرئيس دونالد ترامب على الفيديو بوصف النواب بـ"الخونة" عبر منصة "تروث سوشيال"، قبل أن يذهب إلى حد اتهامهم بـ"التحريض الذي يعاقب عليه بالإعدام". وفي مساء السبت، كرر اتهاماته قائلاً إنهم "ينبغي أن يكونوا في السجن الآن". (العربية) 
مواضيع ذات صلة
بري لن يتراجع عن قانون الانتخاب الحالي و" المعارضة" تفنّد مخالفة "المادة 38"
lebanon 24
24/11/2025 16:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خبير عسكري أميركي يحذر من تجاهل النشاط العسكري الروسي عند الحدود الغربية
lebanon 24
24/11/2025 16:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأسرى والمحررين: إطلاق العميل حسنة قرار مشبوه ومخالف للقانون
lebanon 24
24/11/2025 16:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُحذر حماس: واشنطن سترعى تدخلا ضد الحركة "إذا لزم الأمر"
lebanon 24
24/11/2025 16:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

دونالد ترامب

نائب الرئيس

جي دي فانس

الكونغرس

ديمقراطي

كولورادو

أريزونا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24