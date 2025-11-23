26
عربي-دولي
فانس يحذر من تجاهل الجيش لأوامر الرئيس: "مخالف للقانون"
Lebanon 24
23-11-2025
|
23:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّه
نائب الرئيس
الأميركي
جي دي فانس
انتقاداً حاداً لستة نواب ديمقراطيين، معتبراً أنهم خالفوا القانون عندما دعوا أفراد الجيش إلى عدم تنفيذ أوامر الرئيس.
وكتب
فانس
في منشور على منصة "إكس": "إذا لم يصدر الرئيس أوامر غير قانونية، فإن مطالبة أعضاء
الكونغرس
للجيش بتجاهل أوامر الرئيس يُعدّ أمراً غير قانوني بحكم التعريف".
والنواب الذين استهدفهم فانس هم السيناتور إليسا سلوتكين من ميشيغان والسيناتور مارك
كيلي
من
أريزونا
، والنواب كريس ديلوزيو من بنسلفانيا، وماغي غودلاندر من نيوهامبشير، وكريسي هولاهان من بنسلفانيا، وجيسون كرو من
كولورادو
، وجميعهم ذوو خلفيات عسكرية أو استخباراتية. وكانوا قد نشروا فيديو على منصة "إكس" يؤكدون فيه أن "القوانين واضحة: يحق للعسكريين رفض الأوامر غير القانونية".
بدوره، رد
الرئيس دونالد ترامب
على الفيديو بوصف النواب بـ"الخونة" عبر منصة "تروث سوشيال"، قبل أن يذهب إلى حد اتهامهم بـ"التحريض الذي يعاقب عليه بالإعدام". وفي مساء السبت، كرر اتهاماته قائلاً إنهم "ينبغي أن يكونوا في السجن الآن". (العربية)
