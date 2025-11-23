تحت أعين الجيش الإسرائيلي.. ميليشيا جديدة تتحدى حماس في قلب غزة

Advertisement

شهدت مدينة ، جنوب ، بروز ميليشيا جديدة يقودها الضابط السابق في أبو نصيرة، في مشهد يعيد إلى الأذهان ظهور ميليشيا حسام الأسطل قبل أشهر في المنطقة ذاتها.أبو نصيرة ظهر في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، محاطاً بمجموعة من الفتية الملثمين، ليعلن تشكيل مجموعته المسلحة، مؤكدًا أن هدفه المعلن هو محاربة حركة وإنهاء حكمها. اللافت أن عناصر الميليشيا ظهروا من دون أسلحة، مكتفين بترديد شعارات من بينها: "عواء الكلاب لا يرهب الأسود" و"الموت لحماس".وتخللت كلمة اللواء المتقاعد شتائم وعبارات نابية وجهها إلى قيادات في حماس، وعلى رأسهم خليل الحية، مؤكداً أن التهديدات لن تثنيه عن خطوته. وتشير مصادر محلية إلى أن "ميليشيا أبو نصيرة" تنشط شرق خان يونس داخل ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وهي منطقة يخضع جزء منها لسيطرة الجيش .ونقلت منصات محلية عن أبو نصيرة قوله إن مجموعته تضم نحو 30 فرداً ممن "رفضوا القهر والمعاناة وقرروا مواجهة حماس"، مضيفاً أنه يأمل أن تتوسع وتتلقى دعماً مستقبلاً، وأنه يعتمد في قيادتها على ما وصفه بـ"شعبيته في قطاع غزة".غير أن عائلته سارعت إلى إصدار بيان أعلنت فيه تبرؤها الكامل من تصرفاته وانضمامه لمجموعات يقودها ياسر أبو شباب، مؤكدة أن ما يقوم به "لا يمثل إلا نفسه".وسبق لأبو نصيرة أن ظهر في فيديو أثار جدلاً، وهو يقف فوق جثة قيل إنها لأحد عناصر ، قُتل برصاص مسلحين يوالون قائد الميليشيا الجديدة.من هو شوقي أبو نصيرة؟تشير تقارير متعددة إلى أن شوقي أبو نصيرة من كوادر ، وشغل رتبة لواء في أجهزة أمن السلطة في قبل سيطرة حماس على قطاع غزة. كما أنه أسير محرر أمضى 22 عاماً في السجون ، وسبق أن حاول الهرب عبر نفق من معتقل "نفحة" بصحراء . (ارم نيوز)