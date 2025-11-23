تفجيران في باكستان… وسقوط قتلى وإصابات

Advertisement

أعلن مسؤولون في باكستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقراً للقوات شبه العسكرية الاثنين.وذكرت الشرطة أن مسلحين هاجموا المقر الواقع في مدينة شمال غربي البلاد، مشيرةً إلى أن دوي انفجارين متتاليين سُمع في محيط الموقع المستهدف.وتواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المنطقة وسط مخاوف من وجود مهاجمين إضافيين.