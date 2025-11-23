Advertisement

عربي-دولي

تفجيران في باكستان… وسقوط قتلى وإصابات

Lebanon 24
23-11-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1446001-638995634687364703.avif
Doc-P-1446001-638995634687364703.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مسؤولون في باكستان، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقراً للقوات شبه العسكرية صباح اليوم الاثنين.
Advertisement

وذكرت الشرطة أن مسلحين هاجموا المقر الواقع في مدينة بيشاور شمال غربي البلاد، مشيرةً إلى أن دوي انفجارين متتاليين سُمع في محيط الموقع المستهدف.

وتواصل القوات الأمنية عمليات التمشيط في المنطقة وسط مخاوف من وجود مهاجمين إضافيين.
مواضيع ذات صلة
باكستان: 12 قتيلا و 27 جريحا بتفجير انتحاري في العاصمة
lebanon 24
24/11/2025 16:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: مقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 360 في الاشتباكات بين باكستان وأفغانستان
lebanon 24
24/11/2025 16:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على طريق عام صوفر وسقوط قتلى!
lebanon 24
24/11/2025 16:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في دولة عربيّة... وسقوط قتلى وجرحى
lebanon 24
24/11/2025 16:42:43 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

صباح اليوم

شمال غرب

بيشاور

جيران

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24