Advertisement

عربي-دولي

الداخلية السورية تكشف هدف "جريمة زيدل" بحمص

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:18
A-
A+
Doc-P-1446016-638995663421648581.webp
Doc-P-1446016-638995663421648581.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أنه لا يوجد حتى الآن أي دليل مادي يثبت أن الجريمة التي وقعت في بلدة زيدل بريف حمص الأحد "ذات طابع طائفي".
Advertisement


وأشار البابا إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العبارات التي رافقت الجريمة، كُتبت بقصد التضليل، وإثارة الفتنة الطائفية، والتعمية عن المتورط الحقيقي.

وأوضح البابا في اتصال مع قناة الإخبارية السورية، الإثنين، أن "المعطيات المتوافرة حتى الآن تشير إلى أن الجريمة جنائية، مع وجود محاولات لاستغلالها في إثارة الفتنة"، مؤكدا أن جميع الاحتمالات مطروحة أمام البحث الجنائي الذي يواصل عمله بحياد وشفافية لكشف ملابسات الجريمة.
مواضيع ذات صلة
الأمن السوري: ضبط أسلحة متوسطة وثقيلة بحمص كانت في طريقها للبنان (العربية)
lebanon 24
24/11/2025 16:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الداخلية السورية لـ"الحدث": إستهداف أوكار وخلايا إرهابية لداعش في منطقة عفرين
lebanon 24
24/11/2025 16:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية تعلن القبض على قائد "لواء القدس" الموالي للنظام السابق في اللاذقية
lebanon 24
24/11/2025 16:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: فككنا خلايا "إرهابية وإجرامية مرتبطة بتنسيق خارجي" في محافظة اللاذقية
lebanon 24
24/11/2025 16:43:12 Lebanon 24 Lebanon 24

قناة الإخبارية

وزارة الداخلية

نور الدين

قناة ال

ريف حمص

الطائف

باريت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24