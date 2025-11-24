الأمن العراقي يطلق النار على مسيرة قرب حقل خور مور للغاز

فتحت النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى حقل خور مور للغاز في إقليم في وقت متأخر ليل الأحد، بحسب ما نقلته وكالة " " عن مصدرين أمنيين.

وبحسب "رويترز"، اقتربت طائرة مسيرة من حقل خور مور، وهو أحد أكبر حقول ، ما اضطر الدفاعات الجوية إلى فتح النار لمنعها من الوصول إلى الموقع.



وقال المصدران إنه لم يُعلم بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة.



ودوت في الحقل وتوجه الموظفون إلى مناطق آمنة. وذكر أحد المصادر أن الحقل الواقع في لم تلحق به أضرار.



يذكر أن الحقل يقع في قرية خور مور التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بكردستان . وسبق أن تعرض الحقل لهجمات عدة في الأعوام الأخيرة.