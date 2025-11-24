Advertisement

عربي-دولي

الأمن العراقي يطلق النار على مسيرة قرب حقل خور مور للغاز

Lebanon 24
24-11-2025 | 00:40
فتحت قوات الأمن النار على طائرة مسيرة لمنعها من الوصول إلى حقل خور مور للغاز في إقليم كردستان العراق في وقت متأخر ليل الأحد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين.
وبحسب "رويترز"، اقتربت طائرة مسيرة من حقل خور مور، وهو أحد أكبر حقول الغاز العراقية، ما اضطر الدفاعات الجوية إلى فتح النار لمنعها من الوصول إلى الموقع.

وقال المصدران إنه لم يُعلم بعد ما إذا كانت الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيرة.

ودوت صفارات الإنذار في الحقل وتوجه الموظفون إلى مناطق آمنة. وذكر أحد المصادر أن الحقل الواقع في السليمانية لم تلحق به أضرار.

يذكر أن الحقل يقع في قرية خور مور التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية بكردستان العراق. وسبق أن تعرض الحقل لهجمات عدة في الأعوام الأخيرة.
