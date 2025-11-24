وزير الخارجية الأميركي: الولايات المتحدة تدرك الخطوط الحمراء بين روسيا وأوكرانيا

Advertisement

أعلنت وأوكرانيا أنهما صاغتا "إطار عمل محدث ومنقح للسلام" لإنهاء الحرب مع والذي يبدو أنه عدّل خطة سابقة صاغتها إدارة الرئيس الأميركي والتي اعتبرتها كييف وحلفاؤها متعاطفة للغاية مع .وفي بيان مشترك صدر بعد المحادثات التي جرت في جنيف بين الوفدين الأميركي والأوكراني، قال الجانبان إن مناقشاتهما كانت "مثمرة للغاية"، وأضافا أنهما سيواصلان في الأيام المقبلة.وفي بيان منفصل، قال إن النسخة الجديدة تتضمن ضمانات أمنية معززة، وأن الوفد الأوكراني قال إنها "تعكس مصالحهم الوطنية". ولم يقدم المسؤولون الأوكرانيون بياناً منفصلاً من جانبهم.وقد وصف البيت الأبيض المحادثات في سويسرا بشأن مقترح إنهاء الحرب في بأنها "خطوة هامة إلى الأمام"، مجدداً التأكيد على أن أي اتفاق نهائي يجب أن "يحترم بالكامل" السيادة .يأتي هذا بينما أبدى الأميركي ماركو روبيو "تفاؤلاً كبيراً"، مساء الأحد، بعد المحادثات مع مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين في جنيف بشأن خطة لوقف الحرب في أوكرانيا.وقال للصحافيين في مقر البعثة الأميركية في جنيف: "أعتقد أننا أحرزنا تقدماً كبيراً"، مضيفاً "لدي تفاؤل كبير بأننا سنبلغ الهدف في فترة زمنية معقولة جداً، قريباً جداً".كما كشف وزير الخارجية الأميركي احتمال إدخال تعديلات على خطة تسوية الصراع في أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، بسبب التطورات السريعة لعملية التفاوض.وقال روبيو للصحافيين: "لن أتحدث أو أدخل في تفاصيل أية نقاط محددة في النسخة الأخيرة من الاقتراح لأنه، بصراحة، يمكن أن يتطور ويتغير أكثر بحلول الغد أو بعد غد".كما شدد على أن الولايات المتحدة تدرك جيداً الأولويات والخطوط الحمراء لطرفي الصراع في أوكرانيا، قائلاً: "من بين جوانب المشاركة في هذه العملية لمدة عشرة أشهر هو الفهم الجيد للأولويات والخطوط الحمراء، فضلاً عن المهمة لكلا الجانبين".