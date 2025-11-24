Advertisement

عربي-دولي

روسيا تعلن إسقاط 93 مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
24-11-2025 | 01:54
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وتم إسقاط الطائرات المسيرة فوق 4 مناطق، بما في ذلك 45 طائرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية وفوق البحر الأسود وبحر آزوف.
