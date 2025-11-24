هدوء حذر في حمص بعد جريمة قتل وأعمال عنف محدودة

Advertisement

أعلنت الحكومة عودة الهدوء إلى مدينة حمص بعد توتر طائفي ناجم عن جريمة قتل رجل وزوجته من قبيلة بدوية. وفرضت السلطات حظر تجول في عدد من الأحياء حتى الخامسة عصراً بالتوقيت المحلي، مع تعزيزات أمنية واسعة، خاصة في أحياء المهاجرين، وساحة الساعة، وشارع الستين، ومحيط مركز المدينة.وقال السوري، حمزة المصطفى، إن الدولة والمجتمع نجحا في تهدئة الوضع بسرعة، رغم ردود الفعل الانتقامية لبعض الأهالي، مؤكدًا أن ملف السلم الأهلي يظل أولوية، ويستلزم جهودًا في تحقيق العدالة والمصالحة المجتمعية.وبدأت أعمال العنف بعد العثور على جريمة قتل الزوجين، وُكتبت في موقعها عبارات تحمل طابعًا طائفيًا، ما دفع أفراد قبيلة بني خالد إلى مهاجمة أحياء ذات غالبية ، وإحراق المنازل والمركبات وإطلاق النار بشكل عشوائي.، أكد المتحدث باسم السورية، البابا، أنه لا توجد دلائل مادية تثبت الطابع الطائفي للجريمة، وأن العبارات المكتوبة في موقع الحادث وُضعت بهدف التضليل، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات وطرح جميع الاحتمالات أمام البحث الجنائي في حمص. (الشرق)