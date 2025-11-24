تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بفياضانات ماليزيا

Advertisement

تضرر أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حسبما أكدت لمكافحة ، اليوم الاثنين.وتنتشر الفيضانات على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي من تشرين الأول حتى آذار، حيث ينزح آلاف الأشخاص كل عام.وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 11009 أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في ولايات كيداه وكيلانتان وبينانج وبيراك وبيرليس وتيرينجانو وسيلانجور، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضرراً، حيث تضرر 8228 شخصاً. ولم يتم الإبلاغ عن أية وفيات.