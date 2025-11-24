Advertisement

عربي-دولي

تضرر 11 ألف شخص في 7 ولايات بفياضانات ماليزيا

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:29
تضرر أكثر من 11 ألف شخص في سبع ولايات ماليزية من الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، حسبما أكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث، اليوم الاثنين.
وتنتشر الفيضانات على الساحل الشرقي لماليزيا خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي من تشرين الأول حتى آذار، حيث ينزح آلاف الأشخاص كل عام.

وأظهر تقرير صادر عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن 11009 أشخاص من 3839 أسرة تضرروا من الفيضانات في ولايات كيداه وكيلانتان وبينانج وبيراك وبيرليس وتيرينجانو وسيلانجور، حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، اليوم الاثنين (2200 بتوقيت غرينتش يوم الأحد).

وكانت ولاية كيلانتان الشمالية الشرقية، التي تقع على الحدود مع تايلاند، هي الأكثر تضرراً، حيث تضرر 8228 شخصاً. ولم يتم الإبلاغ عن أية وفيات.
