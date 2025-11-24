Advertisement

عربي-دولي

دولة آسيوية تعتزم حظر "التواصل الاجتماعي" لمن هم أقل من 16 عاما

Lebanon 24
24-11-2025
تعتزم ماليزيا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما بداية من العام المقبل.
 
وباتخاذها هذه الخطوة، تنضم ماليزيا إلى قائمة متزايدة من الدول التي تختار فرض قيود على الوصول إلى المنصات الرقمية بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال.
وذكر وزير الاتصالات فهمي فاضل أن الحكومة تراجع الآليات المستخدمة لفرض قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا ودول أخرى، وأرجع هذا إلى الحاجة إلى حماية صغار السن من الأضرار التي قد يتعرضون لها على الإنترنت مثل التنمر وعمليات الاحتيال المالي والاستغلال الجنسي للأطفال.

وقال للصحفيين "نأمل أن تمتثل منصات التواصل الاجتماعي بحلول العام المقبل لقرار الحكومة بمنع من هم دون سن 16 عاما من فتح حسابات للمستخدمين"، وفقا لمقطع فيديو لتصريحاته نشرته صحيفة ذا ستار المحلية على الإنترنت. (العربية) 
 
 
