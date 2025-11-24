Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية الألماني: محادثات جنيف لإنهاء نجاح للأوروبيين

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:47
A-
A+
Doc-P-1446067-638995746550914465.jpg
Doc-P-1446067-638995746550914465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي جرت في جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن تعديل خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو حققت "نجاحاً هائلاً" للأوروبيين.
Advertisement

وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاند فونك "تم حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه أمس".

وأضاف: "كان واضحاً منذ البداية، مثلما قلنا مراراً، أنه ينبغي عدم إبرام أي اتفاق دون موافقة الأوروبيين والأوكرانيين".
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الألماني: محادثات جنيف بشأن أوكرانيا حققت انتصارا حاسما للأوربيين
lebanon 24
24/11/2025 16:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: الخطة الأميركية لغزّة فرصة تاريخية لإنهاء الحرب المروعة ومستعدّون لدعمها بشكل ملموس
lebanon 24
24/11/2025 16:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: أي محادثات حول السلام يجب أن تشمل أوكرانيا ويجب أن تشارك أوروبا أيضا
lebanon 24
24/11/2025 16:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24
محادثات كندية ألمانية على هامش قمة G20 تؤكد دعم مسار خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
lebanon 24
24/11/2025 16:44:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

وزير الخارجية

شمال الأطلسي

الأوروبيين

أوكرانيا

الأوروبي

الأطلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:14 | 2025-11-24
09:00 | 2025-11-24
08:34 | 2025-11-24
08:15 | 2025-11-24
08:11 | 2025-11-24
07:44 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24