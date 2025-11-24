وزير الخارجية الألماني: محادثات جنيف لإنهاء نجاح للأوروبيين

Advertisement

قال الألماني يوهان فاديفول، اليوم الاثنين، إن المحادثات التي جرت في بين وأوكرانيا بشأن تعديل خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين وموسكو حققت "نجاحاً هائلاً" للأوروبيين.وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاند فونك "تم حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف ، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه أمس".وأضاف: "كان واضحاً منذ البداية، مثلما قلنا مراراً، أنه ينبغي عدم إبرام أي اتفاق دون موافقة والأوكرانيين".