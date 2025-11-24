الصين تنتقد تصريحات رئيسة وزراء اليابان بشأن تايوان

Advertisement

أكد الصيني، ، أن تصريحات رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بشأن تايوان تجاوزت " "، واعتبر أنه يجب على "الرد بحزم" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".ووصف وانغ تصريحات تاكايشي بأنها "صادمة"، في تصريحات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في أعقاب زيارته إلى الوسطى، بحسب وكالة للأنباء.واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية بمحاولة التدخل العسكري في ما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من تشرين الثاني قالت فيها ردًا على سؤال في إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من .وحث وزير الخارجية الصيني على التفكير في الأخطاء وتصحيحها بسرعة. (العربية)