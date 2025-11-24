Advertisement

الصين تنتقد تصريحات رئيسة وزراء اليابان بشأن تايوان

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:51
Doc-P-1446069-638995748655574311.jpg
Doc-P-1446069-638995748655574311.jpg photos 0
أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان تجاوزت "الخط الأحمر"، واعتبر أنه يجب على الصين "الرد بحزم" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".
ووصف وانغ تصريحات تاكايشي بأنها "صادمة"، في تصريحات تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في أعقاب زيارته إلى آسيا الوسطى، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

واتهم وانغ رئيسة الوزراء اليابانية بمحاولة التدخل العسكري في ما يتعلق بتايوان، في إشارة إلى تعليقات لها في السابع من تشرين الثاني قالت فيها ردًا على سؤال في البرلمان إن أي هجوم صيني على تايوان ذات الحكم الديمقراطي يمكن أن يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو.

وحث وزير الخارجية الصيني اليابان على التفكير في الأخطاء وتصحيحها بسرعة. (العربية)
