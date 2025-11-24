القصف الاسرائيلي مستمر.. وغارات على شرق خان يونس

Advertisement

قصف الجيش المناطق الشرقية لمدينة ، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.وقال إن الطائرات الحربية شنت غارات على جنوب القطاع.كما أفاد مراسلنا أيضاً بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.يأتي ذلك فيما أكد الإسرائيلي، ، إقالة عدد من كبار قادة الجيش وتوبيخ آخرين، وذلك بسبب دورهم في إخفاقات السابع من تشرين الأول عام 2023، عندما شنت حركة هجوماً مباغتاً على جنوب من غزة.وذكر الجيش في بيان أن عدداً من الضباط أُبلغوا بتسريحهم من الخدمة الاحتياطية وإنهاء خدمتهم العسكرية، وبينهم ضباط قدموا استقالاتهم.