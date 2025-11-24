26
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
0
o
بشري
20
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القصف الاسرائيلي مستمر.. وغارات على شرق خان يونس
Lebanon 24
24-11-2025
|
02:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قصف الجيش
الإسرائيلي
المناطق الشرقية لمدينة
خان يونس
، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.
Advertisement
وقال إن الطائرات الحربية
الإسرائيلية
شنت غارات على
رفح
جنوب القطاع.
كما أفاد مراسلنا أيضاً بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.
يأتي ذلك فيما أكد
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلي،
إيال زامير
، إقالة عدد من كبار قادة الجيش وتوبيخ آخرين، وذلك بسبب دورهم في إخفاقات السابع من تشرين الأول عام 2023، عندما شنت حركة
حماس
هجوماً مباغتاً على جنوب
إسرائيل
من غزة.
وذكر الجيش في بيان أن عدداً من الضباط أُبلغوا بتسريحهم من الخدمة الاحتياطية وإنهاء خدمتهم العسكرية، وبينهم ضباط قدموا استقالاتهم.
مواضيع ذات صلة
غارات وقصف مدفعي مكثف وعمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي شرق مدينتي خان يونس وغزة (الجزيرة)
Lebanon 24
غارات وقصف مدفعي مكثف وعمليات نسف ينفذها الجيش الإسرائيلي شرق مدينتي خان يونس وغزة (الجزيرة)
24/11/2025 16:44:35
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
الجزيرة: غارة جوية إسرائيلية وقصف مدفعي على شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
24/11/2025 16:44:35
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة خان يونس (الجزيرة)
Lebanon 24
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات وسط وشمالي مدينة خان يونس (الجزيرة)
24/11/2025 16:44:35
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تستهدف شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)
24/11/2025 16:44:35
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس أركان الجيش
الإسرائيلية
إيال زامير
الإسرائيلي
خان يونس
إسرائيل
زامير
حماس
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف علّقت فرنسا على "غارة الضاحية الجنوبية"؟
Lebanon 24
كيف علّقت فرنسا على "غارة الضاحية الجنوبية"؟
09:14 | 2025-11-24
24/11/2025 09:14:47
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع إسرائيليّ: هذه الدولة العربيّة قادرة على "محو إسرائيل"
Lebanon 24
موقع إسرائيليّ: هذه الدولة العربيّة قادرة على "محو إسرائيل"
09:00 | 2025-11-24
24/11/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... مسافران حاولا اقتحام طائرة بعد تأخرهما عن الصعود على متنها
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو... مسافران حاولا اقتحام طائرة بعد تأخرهما عن الصعود على متنها
08:34 | 2025-11-24
24/11/2025 08:34:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
Lebanon 24
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
08:15 | 2025-11-24
24/11/2025 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات
Lebanon 24
عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات
08:11 | 2025-11-24
24/11/2025 08:11:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
Lebanon 24
هذا ما تحضره إسرائيل للبنان.. تقريرٌ بريطاني يعلن
14:00 | 2025-11-23
23/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
Lebanon 24
بعد "غارة حارة حريك"... ماذا تبلغت لجنة "الميكانيزم"؟
10:26 | 2025-11-23
23/11/2025 10:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:14 | 2025-11-24
كيف علّقت فرنسا على "غارة الضاحية الجنوبية"؟
09:00 | 2025-11-24
موقع إسرائيليّ: هذه الدولة العربيّة قادرة على "محو إسرائيل"
08:34 | 2025-11-24
شاهدوا بالفيديو... مسافران حاولا اقتحام طائرة بعد تأخرهما عن الصعود على متنها
08:15 | 2025-11-24
ما هو السلاح الذي استخدمته إسرائيل لاغتيال الطبطبائي؟
08:11 | 2025-11-24
عملية دهس في النقب أسفرت عن وقوع إصابات
07:44 | 2025-11-24
أزمة خطيرة تضرب الطائرات العسكرية الأميركية.. ماذا يحصل؟
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
24/11/2025 16:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24