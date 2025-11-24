Advertisement

عربي-دولي

القصف الاسرائيلي مستمر.. وغارات على شرق خان يونس

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:51
قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامناً مع إطلاق قذائف صاروخية في محيطها.
وقال إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على رفح جنوب القطاع.

كما أفاد مراسلنا أيضاً بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها نحو سواحل رفح، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

يأتي ذلك فيما أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إقالة عدد من كبار قادة الجيش وتوبيخ آخرين، وذلك بسبب دورهم في إخفاقات السابع من تشرين الأول عام 2023، عندما شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على جنوب إسرائيل من غزة.

وذكر الجيش في بيان أن عدداً من الضباط أُبلغوا بتسريحهم من الخدمة الاحتياطية وإنهاء خدمتهم العسكرية، وبينهم ضباط قدموا استقالاتهم.
