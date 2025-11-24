Advertisement

عربي-دولي

المرحلة الثانية انطلقت.. المصريون ينتخبون مجلس النواب

Lebanon 24
24-11-2025 | 02:58
بدأ المصريون في الداخل، الإثنين، التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.

وتُجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين، في 13محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب وشرق الدلتا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.
ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.
وتشمل محافظاتُ المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة.
