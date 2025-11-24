المرحلة الثانية انطلقت.. المصريون ينتخبون مجلس النواب

بدأ المصريون في الداخل، الإثنين، التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025.



وتُجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين، في 13محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.



ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي وشمال ووسط وجنوب وشرق الدلتا، وفق .



وتشمل محافظاتُ المرحلة الثانية القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب ، وشمال سيناء، وفق بيانات الهيئة. ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.