عربي-دولي
نصبت الحواجز وفّتشَت السيارات والمارة.. توغلات إسرائيلية جديدة بريف القنيطرة
Lebanon 24
24-11-2025
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل الجيش
الإسرائيلي
يوم الأحد
تحركاته العسكرية داخل مناطق حدودية
سورية
في ريف
القنيطرة
، ضمن سلسلة توغلات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق وسائل إعلام سورية رسمية.
وذكرت التقارير أن القوات
الإسرائيلية
توغلت في مناطق جنوبية وشمالية من الريف، ونصبت حواجز مؤقتة على الطرق وفّتشَت السيارات والمارة، كما سجلت توغلات إضافية في الريف الأوسط.
وتشير المصادر المحلية إلى أن هذه التحركات شملت الأراضي الزراعية والغابات، وتسببت بتدمير مئات الدونمات، إضافة إلى احتجاز بعض المدنيين، رغم أن الحكومة
السورية
لا تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل في المنطقة.
وتكرر
دمشق
رفضها لهذه التوغلات واعتبارها انتهاكًا لسيادتها، في حين تنفذ
إسرائيل
من حين لآخر غارات جوية وبرية أدت إلى استشهاد مدنيين وتدمير مواقع وآليات ومستودعات أسلحة تابعة للجيش السوري. (الجزيرة)
