نصبت الحواجز وفّتشَت السيارات والمارة.. توغلات إسرائيلية جديدة بريف القنيطرة

واصل الجيش تحركاته العسكرية داخل مناطق حدودية في ريف ، ضمن سلسلة توغلات متكررة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق وسائل إعلام سورية رسمية.

Advertisement

وذكرت التقارير أن القوات توغلت في مناطق جنوبية وشمالية من الريف، ونصبت حواجز مؤقتة على الطرق وفّتشَت السيارات والمارة، كما سجلت توغلات إضافية في الريف الأوسط.



وتشير المصادر المحلية إلى أن هذه التحركات شملت الأراضي الزراعية والغابات، وتسببت بتدمير مئات الدونمات، إضافة إلى احتجاز بعض المدنيين، رغم أن الحكومة لا تشكل تهديدًا مباشرًا لإسرائيل في المنطقة.

وتكرر رفضها لهذه التوغلات واعتبارها انتهاكًا لسيادتها، في حين تنفذ من حين لآخر غارات جوية وبرية أدت إلى استشهاد مدنيين وتدمير مواقع وآليات ومستودعات أسلحة تابعة للجيش السوري. (الجزيرة)