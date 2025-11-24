حالات تسمم غذائي متزايدة في تركيا.. والتحقيقات مستمرة

Advertisement

شهد أحد مصانع المعجنات في مدينة مرسين بجنوب حالات تسمم جماعي، حيث أصيب 14 موظفًا أثناء عملهم بحالات إعياء شديدة نتيجة تسمم بالمبيدات الحشرية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وفي حادث منفصل، أصيبت سيدة وابنها بحالة تسمم غذائي بعد تناول سندوتشات من أحد المتاجر الشهيرة في ، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما اتهمت المتجر بالتسبب في حالتهما الصحية.وتواصل السلطات فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات حالات التسمم المتزايدة خلال الأيام الأخيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. (ارم نيوز)