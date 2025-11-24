Advertisement

عربي-دولي

حالات تسمم غذائي متزايدة في تركيا.. والتحقيقات مستمرة

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:09
Doc-P-1446075-638995758453021322.jpg
Doc-P-1446075-638995758453021322.jpg photos 0
شهد أحد مصانع المعجنات في مدينة مرسين بجنوب تركيا حالات تسمم جماعي، حيث أصيب 14 موظفًا أثناء عملهم بحالات إعياء شديدة نتيجة تسمم بالمبيدات الحشرية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي حادث منفصل، أصيبت سيدة وابنها بحالة تسمم غذائي بعد تناول سندوتشات من أحد المتاجر الشهيرة في ديار بكر، وتم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، فيما اتهمت المتجر بالتسبب في حالتهما الصحية.

وتواصل السلطات التركية فتح تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات حالات التسمم المتزايدة خلال الأيام الأخيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين. (ارم نيوز)
