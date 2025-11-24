26
عربي-دولي
على وقع محادثات جنيف.. حرب المسيرات متواصلة والقتال مشتعل بالجبهات الروسية الأوكرانية
Lebanon 24
24-11-2025
|
03:39
A-
A+
تواصل القتال العنيف على كافة الجبهات الروسية
الأوكرانية
، اليوم الاثنين، فيما وقع انفجار في مدينة تشيرنيغوف شمال
أوكرانيا
، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" الأوكرانية.
ودوت
صفارات الإنذار
في
المقاطعة
وكذلك مقاطعات دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركوف.
يأتي ذلك فيما قالت
وزارة الدفاع الروسية
، اليوم الاثنين، إن
أنظمة الدفاع الجوي
الروسية اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وتم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أربع مناطق، بما في ذلك 45 طائرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية وفوق
البحر الأسود
وبحر آزوف.
هذا ودمر مشغلو طائرات مسيرة من اللواء 72 التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية ثلاثة هوائيات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوستيانتينوفكا.
وقالت
وزارة الدفاع
الروسية في بيان نقلته وكالة "
سبوتنيك
"، اليوم الاثنين: "اكتشفت عمليات
الاستطلاع
معدات تُوفر الاتصالات بين الوحدات الأوكرانية، وبعد التأكد من الإحداثيات، تم دك الأهداف بضربات دقيقة من طائرات مسيرة".
وزارة الدفاع الروسية
أنظمة الدفاع الجوي
صفارات الإنذار
البحر الأسود
وزارة الدفاع
الاستطلاع
المقاطعة
