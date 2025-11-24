

ودوت في وكذلك مقاطعات دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركوف.



يأتي ذلك فيما قالت ، اليوم الاثنين، إن الروسية اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. تواصل القتال العنيف على كافة الجبهات الروسية ، اليوم الاثنين، فيما وقع انفجار في مدينة تشيرنيغوف شمال ، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه نوفوستي" الأوكرانية.ودوت في وكذلك مقاطعات دنيبروبيتروفسك وسومي وخاركوف.يأتي ذلك فيما قالت ، اليوم الاثنين، إن الروسية اعترضت ودمرت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.

وتم إسقاط الطائرات المسيرة فوق أربع مناطق، بما في ذلك 45 طائرة فوق منطقة بيلغورود الحدودية وفوق وبحر آزوف.



هذا ودمر مشغلو طائرات مسيرة من اللواء 72 التابع لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية ثلاثة هوائيات اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من كوستيانتينوفكا.



وقالت الروسية في بيان نقلته وكالة " "، اليوم الاثنين: "اكتشفت عمليات معدات تُوفر الاتصالات بين الوحدات الأوكرانية، وبعد التأكد من الإحداثيات، تم دك الأهداف بضربات دقيقة من طائرات مسيرة".