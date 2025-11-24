للضغط على مادورو.. واشنطن تبحث استخدام "المنشورات الجوية"

Advertisement

كشفت مصادر إعلامية أميركية، الاثنين، أن مسؤولين في الأميركي ناقشوا احتمال تنفيذ عملية إسقاط منشورات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في خطوة تصنف ضمن "الحرب النفسية" للضغط على الرئيس نيكولاس مادورو بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده الثالث والستين. ولم يُتخذ قرار نهائي بالمضي في العملية بعد، وفقاً لشبكة "سي بي إس" CBS News الأميركية.وقالت المصادر إن المقترح جاء ضمن سلسلة أدوات ضغط تبحثها تجاه حكومة مادورو، وتشمل الاقتصادية والتشديد العسكري في منطقة الكاريبي. وفي هذا السياق، كشفت CBS News أن تمتلك حالياً نحو 15 ألف جندي منتشرين في المنطقة، إضافة إلى انتشار بحري وجوي واسع.وبحسب مسؤول في البحرية الأميركية، توجد أربع سفن عسكرية في غرب المحيط الأطلسي، من بينها حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" -الأكثر تقدماً في العالم- إلى جانب ثلاث مدمرات صواريخ موجهة. وأضاف المسؤول أن البحرية الأميركية تمتلك أيضاً سبع سفن عسكرية أخرى في منطقة البحر الكاريبي، تشمل مدمرتين بصواريخ موجهة، وطرادين بصواريخ موجهة، وسفينة هجوم برمائية، وسفينتين لنقل البضائع البرمائية. كما تتمركز عشرات الطائرات المقاتلة الأميركية في بورتوريكو.