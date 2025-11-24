Advertisement

عربي-دولي

ميزة جديدة من "إكس".. وترحيب عربي بالخطوة

Lebanon 24
24-11-2025 | 03:52
أطلقت منصة إكس ميزة جديدة تُدعى "عن هذا الحساب" (About This Account)، والتي تكشف عن بلد أو منطقة إقامة المستخدمين بناءً على بيانات الاتصال.
 
وأثارت هذه الميزة جدلاً واسعًا بشأن التوازن بين تعزيز الثقة والحفاظ على الخصوصية.
ويمكن الوصول إلى هذه المعلومات عبر النقر على تاريخ الانضمام في الملف الشخصي، حيث يظهر صفحة تفصيلية تشمل أيضًا عدد تغييرات اسم المستخدم وتاريخ آخر تغيير.
 
وأعلن نيكيتا بير، رئيس المنتج في إكس، عن إطلاق الميزة عالميًا في 22 تشرين الثاني 2025، مشيرًا إلى أنها "خطوة أولى مهمة لضمان سلامة المدينة العالمية"، وفقًا لتصريحه على المنصة.

وأوضحت المنصة أن الغرض الرئيسي من هذه الخاصية هو تعزيز الثقة بين المستخدمين ومكافحة المعلومات المضللة، من خلال كشف الحسابات المزيفة أو المدارة من دول أخرى لنشر أجندات سياسية أو دعائية.
 
وفي السياق العربي، رحب العديد من المستخدمين السعوديين والخليجيين بالميزة كأداة لكشف "الحسابات الوهمية" التي تهاجم الدول العربية، خاصة تلك المرتبطة بميليشيات أو حملات إجرامية، ووصفوا الأمر بأنه "سقوط للأقنعة" بفضل إيلون ماسك وكشف "الإساءات الكاذبة من مجموعات مجهولة ضد عدة دول عربية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24