عربي-دولي
ماذا يحدث في الجيش الإسرائيلي؟.. تقرير يكشف
Lebanon 24
24-11-2025
|
04:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت القناة 12
الإسرائيلية
، الإثنين، بأن
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس جمّد جميع التعيينات في الجيش
الإسرائيلي
لمدة 30 يوما وأمر بإعادة النظر في اللجنة التي نظرت في تحقيقات الجيش بهجوم 7 تشرين الأول 2023.
وفي السياق، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن رئيس
هيئة الأركان
العامة، الفريق إيال زامير، استدعى الأحد، عددا من كبار
القادة
وأبلغهم بقراره فرض إجراءات قيادية عليهم، نظرا لمسؤوليتهم القيادية عن أحداث السابع من تشرين الأول.
وأضاف: "يلتزم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل ومهني وعميق في كل ما حدث في ذلك اليوم المروع، وفي إطار هذا الالتزام، قرر رئيس هيئة الأركان العامة اتخاذ سلسلة من الخطوات لدفع القضية قدمًا، بما في ذلك تشكيل فريق مراجعة مستقل لفحص التحقيقات وجودتها".
وتابع: "لقد فشل الجيش الإسرائيلي في مهمته الأساسية في السابع من تشرين الأول، وهي حماية المدنيين في
دولة إسرائيل
. وهذا فشل ذريع ومنهجي، يتعلق بالقرارات والسلوك عشية الحدث وأثناءه".
وأكمل: "القادة الذين يتحملون المسؤولية هم من بين الأكثر خبرة وتفانيا، والذين عملوا لسنوات من أجل أمن الأمة والذين قادوا أيضًا خلال حياتهم المهنية إنجازات غير مسبوقة".
ومن جهته، قال زامير: "قررتُ، بعد دراسة متأنية، تطبيق إجراءات قيادية بشأن القادة الذين شغلوا مناصب مُعينة والذين خدموا في السابع من تشرين الأول. ينبع هذا القرار من التزامنا بالقيم والأعراف التي نتوقعها من قادتنا. هؤلاء أفرادٌ كرّسوا حياتهم لأمن
إسرائيل
، بمن فيهم أولئك الذين واجهوا الفشل بشجاعة، وتعافوا منه، وقادوا الجيش إلى إنجازات غير مسبوقة. هذه الاستنتاجات الشخصية خطوةٌ ضروريةٌ في مسيرة التعافي والنمو التي يجب أن نخوضها كجيش، لتعزيز الثقة بين مرؤوسينا والمدنيين
في إسرائيل
".
وتابع: "من هنا، علينا أن نواصل التقدم، ونعيد البناء، ونستعد للتحديات العديدة
القادمة
. علينا أن نضمن تطبيق كل درس، وأن نتصرف باستباقية لوقف التهديدات فور ظهورها، مدفوعين بالتزامٍ عميقٍ بأمن الوطن ومواطنيه. علينا أن نضمن ألا تتكرر أحداث السابع من تشرين الأول". (سكاي نيوز عربية)
