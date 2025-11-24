Advertisement

إقتصاد

عائلة ترامب تخسر مليار دولار.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:48
شهدت ثروة عائلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضربة قاسية مع الانهيارات المتتالية في سوق العملات المشفرة، والتي محَت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية خلال الأشهر الأخيرة.
وانخفضت العملة المشفّرة المرتبطة باسم ترامب بنحو 25% منذ آب، كما فقدت حصة إريك ترامب في مشروع تعدين البيتكوين قرابة نصف قيمتها.

وزاد من الأزمة تراجع أسهم "ترامب ميديا" المالكة لمنصة "تروث سوشال"، والتي بدأت هذا العام بتجميع البيتكوين، إلى مستويات تقترب من أدنى سعر لها على الإطلاق.
 
وبحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، هبطت ثروة العائلة بنحو مليار دولار إلى نحو 6.7 مليار دولار بعد أن كانت 7.7 مليار في سبتمبر، متأثرة بتراجع قيمة عدة استثمارات مشفرة مرتبطة بالعائلة.

وقالت "بلومبرغ" إنه على الرغم من دعم البيت الأبيض للعملات المشفرة بقيادة ترامب، وتزايد تبني المؤسسات لها، انخفضت قيمة بيتكوين بأكثر من 30% منذ أن بلغت مستوى قياسياً في أوائل تشرين الأول الماضي. (العربية) 
