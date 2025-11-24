عائلة ترامب تخسر مليار دولار.. ما السبب؟



وانخفضت العملة المشفّرة المرتبطة باسم بنحو 25% منذ آب، كما فقدت حصة في مشروع تعدين البيتكوين قرابة نصف قيمتها.



وزاد من الأزمة تراجع أسهم "ترامب ميديا" المالكة لمنصة " "، والتي بدأت هذا العام بتجميع البيتكوين، إلى مستويات تقترب من أدنى سعر لها على الإطلاق. شهدت ثروة عائلة الرئيس الأميركي ضربة قاسية مع الانهيارات المتتالية في سوق العملات المشفرة، والتي محَت أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية خلال الأشهر الأخيرة.وانخفضت العملة المشفّرة المرتبطة باسم بنحو 25% منذ آب، كما فقدت حصة في مشروع تعدين البيتكوين قرابة نصف قيمتها.وزاد من الأزمة تراجع أسهم "ترامب ميديا" المالكة لمنصة " "، والتي بدأت هذا العام بتجميع البيتكوين، إلى مستويات تقترب من أدنى سعر لها على الإطلاق.

وبحسب مؤشر للمليارديرات، هبطت ثروة العائلة بنحو مليار دولار إلى نحو 6.7 مليار دولار بعد أن كانت 7.7 مليار في سبتمبر، متأثرة بتراجع قيمة عدة استثمارات مشفرة مرتبطة بالعائلة.



وقالت "بلومبرغ" إنه على الرغم من دعم للعملات المشفرة بقيادة ترامب، وتزايد تبني المؤسسات لها، انخفضت قيمة بيتكوين بأكثر من 30% منذ أن بلغت مستوى قياسياً في أوائل تشرين الأول الماضي. (العربية)