اتصال مرتقب بين بوتين وأردوغان اليوم

Lebanon 24
24-11-2025 | 04:43
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، ، مؤكدًا أنّ ما صرّح به الرئيس التركي في وقت سابق حول هذا التواصل ما زال قائمًا.
وفي حديثه للصحفيين، تطرّق بيسكوف إلى المداولات المرتبطة بالخطة الأميركية الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أنّ موسكو لم تتلق أي معلومات حول مفاوضات يُقال إنها تجري في جنيف بمشاركة الولايات المتحدة وأوكرانيا ودول أوروبية. وأكد أنّ روسيا تتابع باهتمام كل التقارير الإعلامية المتعلقة بجهود التسوية، بما في ذلك ما يُنشر عن لقاءات أو محادثات تُعقد في جنيف.

كما أوضح بيسكوف أنّ الكرملين لا يملك أي معلومات حول زيارة محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن خلال عيد الشكر، داعيًا إلى انتظار أي معطيات رسمية بشأن التعديلات التي يُشاع أنّها أُدخلت على الخطة الأميركية بعد الاجتماعات الأخيرة.

وشدد بيسكوف على أنّ روسيا ما زالت منفتحة على التواصل والمفاوضات مع الولايات المتحدة، إلا أنه لا يتوقع في المرحلة الراهنة عقد اجتماعات بين الوفدين الروسي والأميركي، في ظل غياب أي تفاصيل واضحة حول مسار المفاوضات. كما أشار إلى أن موسكو لا تعرف بعد النص النهائي لخطة السلام التي يُقال إنه تم التوصل إليها خلال الاتصالات الأميركية – الأوكرانية.

وختم بالتأكيد أنّ الكرملين لا يرغب في مناقشة الخطة الأميركية عبر وسائل الإعلام، معتبرًا ذلك أمرًا غير مناسب، مفضّلًا الالتزام بالمعلومات الرسمية وعدم بناء المواقف على ما يُنشر في التقارير الإعلامية.

