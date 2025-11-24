Advertisement

عربي-دولي

من دون تفاصيل رسمية.. الكرملين يعلّق على محادثات سلام جنيف الأوكرانية

Lebanon 24
24-11-2025 | 05:05
قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه لم يتلقَّ أي معلومات رسمية عن نتائج محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي عُقدت الأحد في جنيف.
وكانت الولايات المتحدة وأوكرانيا أعلنتا في بيان مشترك بعد الاجتماع أنهما توصّلتا إلى مسودة "إطار سلام مُحسّن"، من دون الكشف عن مضمونها.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أوضح أن الرئاسة الروسية لن تناقش عبر وسائل الإعلام أي تفاصيل تتعلق بمسودة اتفاق محتملة، مشيراً في الوقت نفسه إلى عدم وجود خطط حتى الآن لعقد اجتماع هذا الأسبوع بين المفاوضين الروس والأميركيين.
