عربي-دولي

بعد اغتيال طبطبائي... رئيس الأركان الإسرائيليّ قرب الحدود مع لبنان

Lebanon 24
24-11-2025
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ رئيس الأركان الإسرائيليّ إيال زامير يُجري جولة في مقرّ القيادة الشمالية لمتابعة التطوّرات مع لبنان.
وأضافت القناة الإسرائيليّة أنّ زامير أوعز برفع الجاهزية بعد اغتيال رئيس أركان "حزب الله".
 
 
